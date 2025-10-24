Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZADOVOLJAN POBJEDOM

Sanchez: Pobjedu posvećujemo našim navijačima koji su ostali uz nas tijekom velike oluje...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Sanchez: Pobjedu posvećujemo našim navijačima koji su ostali uz nas tijekom velike oluje...
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Svaki dan može biti prekretnica. Moramo nastaviti naporno raditi kako bismo napredovali. Vjerujemo da ćemo uz rad doći i do konstante u rezultatima, naglasio je trener Rijeke.

Rijeka je u drugom kolu Konferencijske lige na Rujevici pobijedila Spartu Prag 1-0. U neobičnoj utakmici koja se igrala dva dana, odlučio je pogodak Adua Adjeia u 75. minuti. Podsjetimo, susret je u četvrtak prvi put prekinut u 13. minuti te potom nastavljen u 21 sat.

Odigrano je tek prvo poluvrijeme, a nastavak je odgođen za petak. Danas se tako igralo samo jedno poluvrijeme, a već na početku drugog dijela Viktor Sanchez povukao je potez koji mu se isplatio, uveo je Adua Adjeia umjesto Čopa. Ta se odluka pokazala punim pogotkom, a trener nije skrivao zadovoljstvo nakon susreta.

NAKON POBJEDE Skok Rijeke! Evo kako izgleda nova tablica Konferencijske lige
Skok Rijeke! Evo kako izgleda nova tablica Konferencijske lige

- Čestitam igračima, sretni smo zbog njih. Odigrali smo jako dobro drugo poluvrijeme, ali želim naglasiti da smo bili dobri i u prvom dijelu. Igrači su zaslužili ovu pobjedu, kao i naši navijači. Podržavali su nas cijelo vrijeme tijekom oluje, pjevali, pljeskali, i drago mi je što smo im se odužili pobjedom. Ovo je važna pobjeda za nas - rekao je Sanchez za Arenasport.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Može li ova pobjeda biti prekretnica sezone?

- Svaki dan može biti prekretnica. Moramo nastaviti naporno raditi kako bismo napredovali. Vjerujemo da ćemo uz rad doći i do konstante u rezultatima. Danas smo igrali protiv jake momčadi s puno većim budžetom i sjajnim igračima. No vjerujemo u sebe i u svoj rad. Zanima me samo kontinuitet i dobri rezultati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši renking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!
STIGLA POTVRDA

Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!

Utakmica je po prvi put prekinuta u 13. minuti. Potom se nastavila nakon dva sata pauze, da bi nakon odigranog poluvremena i službeno bila prekinuta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025