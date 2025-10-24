Sanchez: Pobjedu posvećujemo našim navijačima koji su ostali uz nas tijekom velike oluje...

Rijeka je u drugom kolu Konferencijske lige na Rujevici pobijedila Spartu Prag 1-0. U neobičnoj utakmici koja se igrala dva dana, odlučio je pogodak Adua Adjeia u 75. minuti. Podsjetimo, susret je u četvrtak prvi put prekinut u 13. minuti te potom nastavljen u 21 sat.

Odigrano je tek prvo poluvrijeme, a nastavak je odgođen za petak. Danas se tako igralo samo jedno poluvrijeme, a već na početku drugog dijela Viktor Sanchez povukao je potez koji mu se isplatio, uveo je Adua Adjeia umjesto Čopa. Ta se odluka pokazala punim pogotkom, a trener nije skrivao zadovoljstvo nakon susreta.

- Čestitam igračima, sretni smo zbog njih. Odigrali smo jako dobro drugo poluvrijeme, ali želim naglasiti da smo bili dobri i u prvom dijelu. Igrači su zaslužili ovu pobjedu, kao i naši navijači. Podržavali su nas cijelo vrijeme tijekom oluje, pjevali, pljeskali, i drago mi je što smo im se odužili pobjedom. Ovo je važna pobjeda za nas - rekao je Sanchez za Arenasport.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Može li ova pobjeda biti prekretnica sezone?

- Svaki dan može biti prekretnica. Moramo nastaviti naporno raditi kako bismo napredovali. Vjerujemo da ćemo uz rad doći i do konstante u rezultatima. Danas smo igrali protiv jake momčadi s puno većim budžetom i sjajnim igračima. No vjerujemo u sebe i u svoj rad. Zanima me samo kontinuitet i dobri rezultati.