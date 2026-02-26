Sanchez saznao kaznu za ispad na Poljudu. I on propušta derbi

Nakon što je potvrđeno da je Niko Sigur dobi tri utakmice suspenzije zbog pljuvanja Stjepana Radeljića u Jadranskom derbiju (1-0 za Hajduk), stigla je kazna i za trenera Rijeke, Victora Sancheza. On će zbog svog prenaglašenog protestiranja dobiti dvije utakmice kazne. Jedna je u prvenstvu, a druga u Kupu, piše Germanijak.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Rijeka 1-0

Pokretanje videa... 01:57 Sažetak s utakmice Hajduk-Rijeka

Podsjetimo, Sanchez je potpuno poludio na odluku suca Darija Bela da Petroviču pokaže crveni karton zbog grubog faula na Guillamonu. Ušao je skoro pet metara u teren i mahao rukama, zatim se unio u lice glavnom sucu te mu je to donijelo crveni karton. Nakon toga je došao na klupu i bacio bocu u pod te nastavio ludovati. Kasnije se ispričao zbog ponašanja i rekao kako je bio nezadovoljan odlukom jer je na ekranu vidio situaciju i smatrao da to ne može biti crveni karton.

Tako Sancheza na klupi aktualnog prvaka neće biti u nedjeljnom okršaju protiv Lokomotive na Rujevici (15 sati), te ga neće biti u novom okršaju protiv Hajduka, ovoga puta u četvrtfinalu Kupa, također na Rujevici (srijeda, 20 sati). Dejan Petrovič je za faul na Guillamonu dobio također dvije utakmice kazne pa propušta isto kao i njegov trener.