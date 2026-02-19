Sanchez: Teren je bio vruć, ali se nismo uplašili ni u jednom trenu

Nogometaši Rijeke ostvarili su povijesnu europsku pobjedu svladavši Omoniju 1-0 u Nikoziji, čime su stekli minimalnu, ali značajnu prednost uoči uzvrata na Rujevici u šesnaestini finala Konferencijske lige. Iako rezultat ostavlja sve otvorenim, u riječkom taboru vlada zadovoljstvo. Trener Victor Sanchez nije skrivao ponos.

- Čestitam igračima na pobjedi, odradili su sjajan posao. Jako sam sretan zbog njih, ali ovo je tek prvo poluvrijeme. Dvoboj još nije završen. Omonia je vrlo dobra momčad, s kvalitetnim igračima i snažnom podrškom s tribina. Bio je to pravi vruć teren. Ponosan sam na naše igrače jer su pokazali zrelost i nisu se uplašili ni u jednom trenutku - istaknuo je Sanchez.

Taktički zrela i borbena Rijeka

Riječani su u Nikoziji morali izdržati snažne nalete domaćina, posebno u trenucima kada je Omonia pritiskala iz prekida. segmenta igre u kojem su Ciprani tradicionalno opasni.

- Znali smo da su iznimno jaki u prekidima. Imaju odličnog izvođača i igrače dominantne u skoku. Za to smo se posebno pripremali i mislim da smo se branili doista dobro. Imali smo i svoje šanse iz uigranih akcija, dvije vrlo čiste prilike - dodao je trener Rijeke.

Pobjednički gol Daniela Adu Adjeija stigao je iz brze tranzicije, nakon jedne od rijetkih situacija u kojoj je Rijeka uspjela kazniti visoki presing domaćina. Dodatnu težinu trijumfu daje činjenica da su bijeli završnicu odigrali s igračem manje zbog drugog žutog kartona Tornikea Morčiladzea, ali su uspjeli sačuvati vodstvo.

Pred Rijeku stiže zahtjevan raspored

Unatoč vrijednoj pobjedi, Sanchez upozorava da je posao daleko od gotovog.

- Siguran sam da nas na Rujevici čeka vrlo zahtjevan uzvrat. Sada se moramo oporaviti, odmoriti i pripremiti za prvenstvenu utakmicu za vikend koja nam je jako važna - poručio je.

Rijeku čeka težak ritam: najprije derbi s Hajdukom, a potom i odlučujući europski dvoboj protiv Omonije.

- Želimo pobijediti u svakoj utakmici. Želimo dogurati što dalje u Europi, što je važno i za ugled hrvatskog nogometa. Također, želimo smanjiti zaostatak u prvenstvu, a uskoro nas čeka i kup. Idemo korak po korak - zaključio je Sanchez.