Sanchez uoči Belupa: Ne igram medijske igre, uskoro ćemo pobjeđivati u kontinuitetu...

Gotova je reprezentativna pauza te se klubovi vraćaju svojim redovnim obavezama. Tako će Rijeka na gostovanje kod Slaven Belupa, u subotu u 15.30 sati, gdje će tražiti drugu pobjedu u nizu te kakav-takav priključak gornjem domu tablice. Utakmicu su iz riječkog kuta najavili trener Victor Sanchez.

Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Jučer smo imali prvi zajednički trening sa svim igračima nakon reprezentativne pauze. Vrlo smo zadovoljni jer tijekom ove pauze nismo imali nikakvih problema sa zdravljem igrača, što je najvažnije. Većina ih je trenirala u srijedu, a u četvrtak smo dočekali i posljednjeg koji se vratio, Ndockyta. Sada imamo dva dana da se svi zajedno pripremimo za sljedeći izazov, a to je Slaven Belupo - rekao je Sanchez te dodao:

- Teška je to utakmica, kao i uvijek, jer je ovo vrlo konkurentna liga. Morat ćemo biti jako fokusirani i nastaviti biti sve bolji kako je to momčad radila iz tjedna u tjedan. Sretan sam, vidim napredak.

Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Pričao je o pripremi za Belupo.

- Kao i uvijek, ne volimo javno otkrivati sve taktičke detalje koje objašnjavamo igračima. Jučer smo analizirali protivnika u fazi obrane, danas ćemo raditi analizu njihove faze napada, ali to su ipak interne informacije. Oni imaju nekoliko bitnih igrača, vrlo su dobro organizirani i opasni u tranziciji. Imaju kvalitetne pojedince, jednog važnog igrača su izgubili zbog crvenog kartona, ali imaju dovoljno kvalitete na svim pozicijama da budu vrlo opasna momčad - rekao je trener Rijeke.

Iza Sancheza je prvi mjesec rada na klupi Rijeke.

- Idemo tjedan po tjedan. Na kraju, svaki naš ciklus je svaka utakmica. Sve se vrti oko utakmice i trudimo se napredovati iz tjedna u tjedan, tako da nemamo previše vremena gledati unatrag. Ako pogledamo unazad, vidimo napredak, a to je najvažnije. Analiziramo sve aspekte naše igre jer moramo napredovati. To nam je od prvog dana potpuno jasno. Napredujemo u fizičkoj spremi, a ovu pauzu iskoristili smo za intenzivan rad s igračima koji nisu bili na reprezentativnim okupljanjima. Također nastavljamo raditi na taktičkom planu jer taktika je organizacija, a fizička priprema je ključna da bi igrači imali kapacitet za duele u igri. Dakle, radimo sustavno i nastojimo svim igračima pružiti priliku da svakodnevno napreduju - rekao je pa dodao:

- Jako sam zadovoljan igračima i zahvaljujem im svaki dan. Imaju odličan pristup, fokusirani su, rade naporno i daju maksimum. Zadovoljan sam. Ne možemo svaki dan provjeravati sve detalje, moramo uvijek gledati naprijed i usmjeriti se na sljedeću utakmicu, jer sve što radimo, radimo s ciljem da pobijedimo u idućoj utakmici. Što se testiranja tiče, to su interni podaci i ne dijelimo ih javno. Ti su nam rezultati vrlo korisni za izradu individualnih programa. Imamo jasnu sliku gdje se tko nalazi i to je posebno važno za kondicijske trenere kako bi mogli točno prilagoditi program svakom igraču. Neki imaju odlične rezultate, neki još moraju napredovati.

Osvrnuo se i na komentare da je Rijeka u krizi.

- Ne igram te medijske igre. Vrlo jasno znam svoj posao, tjedan po tjedan, utakmicu po utakmicu. Ne gledam na bodove u ovom trenutku, važniji mi je razvoj momčadi i sposobnost koju pokazujemo da pobjeđujemo. Rezultat je rezultat. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo bliži pobjedi od protivnika, ali nismo imali završnu konkretnost. Kad to popravimo, pobjeđivat ćemo u kontinuitetu. To mi je cilj, a ne medijske priče i brojanje bodova.