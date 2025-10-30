Sanchez uoči derbija: 'Utakmicu će odlučiti trenuci gdje moramo ostati mirni. Napredak se vidi'

Dinamo i Rijeka će u subotu (16 sati) odigrati derbi 12. kola HNL-a. Momčad s Rujevice odigrala je sjajnu utakmicu u prošlom kolu protiv Osijeka i pobijedila 4-2, dok je Dinamo doživio debakl u Vinkovcima protiv Vukovara. Prvi derbi ova dva kluba dobio je zagrebački sastav s 2-0 na Rujevici. Utakmicu iz kuta Rijeke najavio je trener Victor Sanchez.

Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Pred nama je velika utakmica. Za nas je to nešto uzbudljivo, velika motivacija i velika prilika da sami sebi pokažemo da smo na dobrom putu, da napredujemo. Bolji test od ovoga ne mogu zamisliti. Tako ćemo i pristupiti, s istim stavom, s istom željom da nastavimo u ovom smjeru napretka, da budemo bolji u svim segmentima igre. I moramo ići po pobjedu protiv velike momčadi kakva je Dinamo, a da bismo to ostvarili moramo biti na svom maksimumu. Pozitivni smo i vjerujemo da ćemo biti spremni - rekao je Sanchez.

Komentirao je Radeljića i moguću udarnu postavu za subotu.

- Testirat ćemo Radeljića kroz treninge. Nažalost, nismo mogli računati na njega u zadnje dvije utakmice. Na terapiji je i nadamo se da će moći normalno trenirati. Ali isto smo se nadali i protiv Osijeka, pa je na kraju opet osjetio bol, tako da ćemo pričekati test. Imam "slatke brige" oko prvih 11. To je naš posao. Moramo živjeti s realnošću, a realnost je da radimo s onim igračima koji su nam na raspolaganju. Zadovoljan sam svojim poslom, stvarno uživam u njemu, i u teškim trenucima i u onim dobrim - rekao je.

Osvrnuo se na plan za Dinamo.

- Naš plan je jednostavan, nastaviti napredovati. Kao i uvijek, analiziramo suparnika u najsitnijim detaljima, proučavamo njihov stil igre, njihove obrasce, kako bismo bili spremni neutralizirati njihovu kvalitetu pred našim golom. Ovo je jedna od najtežih utakmica za pripremu jer imaju puno kvalitetnih pojedinaca. Ali i mi razvijamo svoj plan, i u obrani i u napadu. Analizom prepoznajemo točke na koje želimo napasti, načine na koje to želimo napraviti i trenutke kad to želimo napraviti. Pokušat ćemo biti konkurentni svih 90 minuta - rekao je pa dodao:

- Iz iskustva znam da su u ovakvim utakmicama vrlo važni trenuci, momenti kad si dominantan i kad si pod pritiskom. Treba ostati miran u tim fazama i pametno koristiti loptu da iskoristimo svoje prilike. Kao što uvijek kažem dueli su ključ svake utakmice. Nadamo se da ćemo nastaviti podizati razinu u tom segmentu, kao što to radimo u zadnjim utakmicama. Kad govorim o duelima, ne mislim samo na obranu, nego i na napad. Primjerice, za krilnog igrača, kad uspiješ proći i ubaciti loptu napadaču na glavu, i to je pobjeda u duelu. U tom segmentu napredujemo i nastavit ćemo raditi na tome.