Sanchez uoči Osijeka: 'To je za mene alarm koji moramo imati upaljen prije ovakvih utakmica'

Rijeka i Slaven Belupo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka u nedjelju dočekuje Osijek u važnoj utakmici za europski plasman, no trener Victor Sanchez ne misli olako o protivniku s dna ljestvice

Admiral

Nogometaši Rijeke u nedjelju 12. travnja od 16 sati na domaćem stadionu dočekuju Osijek u 29. kolu SuperSport HNL-a. Nakon plasmana u finale SuperSport Hrvatskog kupa, nogometaši Rijeke žele se dodatno učvrstiti na trećem mjestu prvenstvene ljestvice. Trener Victor Sanchez na konferenciji za novinare otkrio je planove za nadolazeći susret. 

- Iz iskustva znamo da nema laganih utakmica. Ne gledamo na kojoj su poziciji naši suparnici jer su svi susreti izuzetno teški. Iza nas je niz vrlo konstantnih igara koje su nam donijele važne korake u prvenstvu, ali i onaj finalni iskorak u Kupu kojim smo osigurali borbu za trofej. Kao što sam rekao od početka, nema laganih utakmica i pripremamo se za čvrstog suparnika - rekao je Sanchez.

Nakon slavlja u polufinalu domaćeg kupa u srijedu protiv Slaven Belupa (2-0), fokus kluba je samo na Osijeku.

- Kao što sam rekao, to je momčad koja je u teškoj situaciji na ljestvici. Trebaju im bodovi da budu sigurni. Po mom mišljenju, borba za ostanak još nije gotova. Moje iskustvo igrača i trenera mi govori da u ovim završnim kolima momčadi s dna ljestvice osvajaju puno bodova. To je za mene alarm koji moramo imati upaljen prije ovakvih utakmica. Naravno, to je iz perspektive našeg protivnika, ali najvažnije je ono što mi želimo. Naš cilj je osvojiti što više bodova kako bismo osigurali treće mjesto i potvrdili plasman u Europu iduće sezone. Taj cilj nam je više nego dovoljna motivacija - objasnio je.

Rijeka i Slaven Belupo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na utakmici kupa branič Teo Barišić dobio je udarac u glavu. 

- Spreman je, u redu je. Ima četiri šava na glavi, a za to nije dosuđen čak ni prekršaj. Ali dobro je -  upozorio je Sanchez. 

Rijeka je pokazala samopouzdanje i strpljenje u posljednja dva susreta, a Sanchez se nada kako mogu nastaviti u tom ritmu.

 Igrači su do sada odradili sjajan posao. Zato smo tu gdje jesmo. Nisu u pitanju samo zadnje dvije utakmice. Zaslužuju sve pohvale jer je igrati na ovoj razini, uz ovoliko opterećenje u tri natjecanja tijekom cijele godine, izuzetno teško. Došli smo do završnice prvenstva, zatvorili smo vrlo uspješno poglavlje u Europi, u ligi se borimo za ciljeve kluba, mjesta koja vode u Europu i u finalu smo Kupa. Što više možete tražiti od igrača? - zaključio je Sanchez.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

