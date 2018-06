Sanchezu prijete smrću zbog crvenog kartona protiv Japana

Kolumbijska policija istražuje prijetnje smrću upućene njihovom reprezentativcu Carlosu Sanchezu koji je na samom početku utakmice protiv Japana skrivio penal i zaradio direktan crveni karton.

Bivši igrač Aston Ville već je u trećoj minuti utakmice rukom unutar šesnaest metara zaustavio udarac japanskog igrača, a glavni sudac utakmice odlučio je svirati najstrožu kaznu i isključiti Sancheza.

Da stvar bude još zanimljivija, to se dogodilo skoro na isti dan kada je Andres Escobar na Svjetskom prvenstvu 1994. godine zabio autogol za Kolumbiju zbog kojeg su ispali s natjecanja.

Escobar se zbog tog autogola teško zamjerio navijačima, a jedan je otišao toliko daleko da ga je odlučio upucati kada se vratio natrag u Kolumbiju.

Jedan korisnik Twittera objavio je dvije odvojene slike Escobara i Sancheza, a uz te slike objavio je opis: 'Zahtijevam san!'

Drugi je otišao korak dalje te je uputio vrlo ružnu poruku Sanchezu.

- Ako je Andres Escobar bio ubijen zato što je zabio autogol, onda bi Carlosa Sancheza također trebalo ubiti, a na njegovo tijelo se zatim treba popišati.

