AMERIKANKA OPET NAJBOLJA

Sandra Elkasević četvrta na završnici Dijamantne lige...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sandra Elkasević četvrta na završnici Dijamantne lige...
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Slavila je Amerikanka Valarie Allman osvojivši peti uzastopni naslov. Aktualna olimpijska pobjednica slavila je s rezultatom 69.18 iz četvrte serije

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević osvojila je četvrto mjesto na završnici Dijamantne lige u Zurichu bacivši disk 65.10 metara.

Sandra je otvorila natjecanje hicem od 65.10 metara i to je bio njezin najbolji rezultat dana.

U drugoj seriji je bacila 62.65, da bi u trećoj seriji imala neispravan pokušaj. U četvrtoj seriji Elkasević je zabilježila rezultat 64.84, u petoj 63.12, dok je posljednji pokušaj bio neuspješan.

Diamond League - Shanghai
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Slavila je Amerikanka Valarie Allman osvojivši peti uzastopni naslov. Aktualna olimpijska pobjednica slavila je s rezultatom 69.18 iz četvrte serije.

Druga je bila Nizozemka Jorinde van Klinken s rezultatom 67.15, a ispred Sandre je bila i Kubanka Yaime Perez sa 66.08.

Za naslov najbolje ove sezone nadmetalo se šest diskašica koje su to izborile tijekom svih mitinga ove sezone. Peta je bila Amerikanka Cierra Jackson sa 64.40, dok je posljednja bila njezina sunarodnjakinja Laulauga Tausaga sa 63.51.

Sandra je do sada sedam puta slavila u Dijamantnoj ligi i to u nizu od 2012. do 2017.

U muškoj konkurenciji slavio je Litvanac Mykolas Alekna (68.89) ispred Slovenca Kristijana Čeha (67.18) i Jamajčanina Roje Stona (67.06).

Litvanac je svoj prvi Dijamantni trofej na stadionu gdje je prije 25 godina njegov otac postavio rekord mitinga.

Nakon Zuricha najbolji atletičari svijeta sele u Tokijo gdje će se od 13. do 21. rujna održati Svjetsko prvenstvo.

