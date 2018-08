Sandra, imaš pravo: 'Ovo zlato sada posvećujem samo sebi...'

Četiri zlata prije ovoga osvojila sam na sličan način, pa šteta bi bila da nisam zakomplicirala maksimalno. Kakvo god natjecanje bilo, uspjela sam ga završiti kako je trebalo, rekla je Sandra Perković za HRT nakon što se upisala u atletsku povijest u Berlinu.

Sadra je peti put zaredom osvojila europsko zlato čime je postala prva u povijesti kojoj je to uspjelo.

- Bilo je dosta teško natjecanje. Vrtim, udaram u mrežu, počne se javljati neka nervoza… Imala sam neku negativnu atmosferu i pokušala sam se izdići iz toga. Nije mi uopće bila bitna daljina već da disk izađe van. Kad sam se uozbiljila, opet u mrežu i onda dođe ta peta serija gdje je taj disk toliko bez veze izašao van. Čim sam vidjela da je letio preko 65 znala sam da to ne može nitko stići - kaže Sandra.

Velika podrška Sandri su bili navijači koji su je došli bodriti u Berlin, ali i djeca koja su napravila slogan "give me five", asocirajući na peto zlato.

- Hvala navijačima koji su me došli bodriti u ovom broju i djeci koji su mi napravili slogan 'Give me five' (Daj pet). I na kraju, mama je došla u Berlin i neće više ni na jedno natjecanje - rekla je presretna Sandra i zaključila:

- Ovo je prva medalja koju ne posvećujem nikome već samoj sebi jer je ovo moja deseta medalja s velikih natjecanja, devet zlata i jedno srebro iz Pekinga. Give me five!

Sandra je dosad ukupno na svim natjecanjima osvojila 19 medalja, a od toga čak 12 zlata, 5 srebrnih medalja i 3 bronce. I ovaj put je pokazala da je apsolutno nedodirljiva u svojoj disciplini, a njoj je tek 28 i tek su najbolje godine pred njom. S ovakvim stavom i sjajnom formom, samo joj je nebo granica...