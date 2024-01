Sane progovorio o sukobu s Bjelicom: Htio sam samo uzeti loptu, a onda me on zgrabio!

Utakmica Bayerna i Union Berlina (1-0) neočekivano je postala glavna tema njemačkih medija. Nije razlog senzacionalna pobjeda gostiju ili neka spektakularni potez već, nažalost, sukob između hrvatskog trenera Nenada Bjelice i njemačkog nogometaša Leroya Sanea.

Bayern je izborio aut. Sane je išao po loptu, ali Bjelica ju je uzeo prije njega. Nijemac mu je htio oduzeti loptu pa ga je hrvatski trener odgurnuo i udario rukom po licu. Zbog toga je dobio crveni karton, a Bild ide toliko daleko da traži od Union Berlina da smijeni hrvatskog trenera?!

Foto: ANGELIKA WARMUTH

Bjelica se nakon utakmice pravdao kako ga je Sane gurnuo i provocirao, ali da mu je žao što je tako reagirao. Bio je isfrustriran nakon što sudac napad ranije nije sudio jedanaesterac za njegovu momčad. Ipak, ne želi se ispričati igraču Bayerna. A što kaže drugi sudionik ovog sukoba?

Sane nije htio puno diskutirati o tome, samo je kratko objasnio što se dogodilo. I sve svalio na Bjelicu.

Foto: ANGELIKA WARMUTH

- Zapravo sam htio samo brzo vratiti loptu kako bih započeo novi napad, a onda su se stvari otele kontroli. On me zgrabio i udario u lice. Ne zamjeram mu, to je za mene već zaboravljeno. Razumijem da je bilo malo emotivan nakon situacije u našem kaznenom prostoru. U svakom slučaju, najvažnije je da smo pobijedili - kazao je njemački nogometaš.

Međutim, ni on nije nevinašce. Prije nekoliko mjeseci je, na prijateljskoj utakmici Njemačke i Austrije, udario u glavu Philippa Mwenea i dobio crveni karton.

Kako god bilo, tamošnji savez će gotovo sigurno pokrenuti istragu oko ovog incidenta i tko god je započeo sukob, neminovno je da hrvatskom treneru prijeti teška kazna.