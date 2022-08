'Šanse su podjednake, pa čak ni Dambrauskas ne zna što sve može ova momčad Hajduka!'

Točno deset godina prošlo je od zadnjeg velikog Hajdukovog skalpa u Europi, od one povijesne pobjede na San Siru nad moćnim Interom i točno pet od zadnje velike utakmice kada je Carrillov Hajduk držao Everton u konopcima. U Milanu je Hajduk slavio 0-2, no to mu nije bilo dovoljno jer je Inter iz prvog susreta u Splitu donio prednost od tri gola, a protiv Evertona su primili gol doslovno s centra i promašili penal. U međuvremenu su bijeli igrali i s velikim Galatasarayem i Dnjiprom koji je te godine igrao finale Europske lige, četiri puta za redom ispadali su na korak do plasmana u grupnu fazu Europske lige, ali su upisivali i sramotna ispadanja od Dile gori, Gzire, Tobola...