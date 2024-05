Santiago Bernabeu ima novog miljenika: Arda Güler pokazuje zašto ga zovu turskim "čudom"

Tursko "čudo od djeteta", Arda Güler (19), sjajno koristi minute u Real Madridu. U pobjedi "kraljeva" nad Alavesom (5-0), Güler je ušao u igru u 62. minuti, a u 81. je zabio za konačan rezultat. To mu je već četvrti gol u La Ligi u svega devet nastupa, s tim da je započeo samo tri. Odigrao je svega 283 minute, što znači da zabija gol svakih 71 minutu u prosjeku.

Real Madrid beats Alavés 5-0 on matchday 36 of the Spanish Soccer | Foto: Juan Carlos Rojas

U Madridu su odlučili da neće produžiti ugovor Luki Modriću na kraju sezone i njegov odlazak je neminovan, a u klubu gledaju na Gülera kao na njegovog nasljednika, piše španjolski Relevo. Nakon utakmice Real Sociedada i Real Madrida, koju je madridski sastav pobijedio 1-0 golom Gülera, Carlo Ancelotti je potvrdio da će mladi Turčin igrati za prvaka Španjolske i iduće sezone.

- Arda Güler ostaje u klubu iduće sezone. On je jako važan za budućnost naše momčadi. Nema nikakve dileme da ostaje - rekao je trener Reala.

Podsjetimo, Güler je prošlog ljeta u transfer sagi odabrao Real Madrid ispred Barcelone, a Madriđani su za njega isplatili Fenerbahčeu 20 milijuna eura. Kreativnog nogometaša na ljeto očekuje nastup s Turskom na Europskom prvenstvu, a njegova je reprezentacija smještena u skupinu F s Češkom, Portugalom i Gruzijom.