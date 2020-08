Santini zabio hat-trick, Bašić strijelac u pobjedi Bordeauxa

<p>Prije nešto više od dvije godine, točnije 28. srpnja 2018. godine, bivši hrvatski reprezentativac<strong> Ivan Santini </strong>zabio je posljednji hat-trick u karijeri. Bilo je to njegovo nevjerojatno razdoblje u karijeri kada je zabio čak sedam golova u tri utakmice, a onda i dobio poziv u reprezentaciju.</p><p>Zadranin je u međuvremenu napustio <strong>Anderlecht</strong> i otišao u daleku Kinu, točnije <strong>Jiangsu Suning</strong>. Prošle sezone je u deset nastupa zabio šest golova, a sada je na četiri gola nakon osam utakmica. I to zahvaljujući hat-tricku kojeg je zabio u velikoj pobjedi nad Henan Jianyieom (5-2).</p><p>Santini je prvi gol zabio već u devetoj minuti tako što je loptu glavom pospremio u mrežu, a u 16. minuti Eder je napravio dar-mar na desnoj strani te uposlio hrvatskog napadača koji je petom zabio za 2-0. </p><p>Hat-trick je kompletirao možda i najbizarnijim golom u karijeri. Stoper Henana izveo je slobodni udarac sa svoje polovice, njegov golman je došao do lopte no neshvatljivo je tražio da se ponovi slobodnjak. Tu priliku je iskoristio Santini koji mu je uzeo loptu i mirno zabio na prazan gol. Za Jiangsu je dva komada dao Eder, a momčad Ivana Santinija se nakon osam kola nalazi na trećem mjestu kineske Superlige.</p><p>Zadranin je do 2018. godine igrao u Europi. Nastupao je za Zadar, Caen, Freiburg, Kortrijk, Standard Liege, Ingolstadt i Red Bull Salzburg, a u Jiangsu je došao prije dvije godine za pet milijuna eura. </p><p>Osim njega, precizan je bio i bivši igrač Hajduka Toma Bašić. Njegov Bordeaux je pobijedio na 2-0 na gostovanju kod Angersa, a hrvatski veznjak je u bio precizan u 27. minuti kada je potvrdio pobjedu.</p><p>Bašiću je ovo prvi gol u sezoni, a u klub je došao 2018. godine. Ovo mu je ukupno četvrti gol, a Bordeauxu prva pobjeda u sezoni. U prvom kolu su remizirali s Nantesom.</p>