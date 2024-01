Šapit o odlasku Strahonje: Nije to vezano uz transparente. A nitko ne želi biti 'oko sokolovo'

Nakon pet i pol godina htio bih iskoristiti priliku i zahvaliti Hrvatskoj televiziji na ukazanoj prilici, tim riječima se sudački ekspert Marijo Strahonja (48) u prosincu prošle godine oprostio od HTV-a gdje je od 2018. godine obavljao ulogu 'oka sokolova' nakon umirovljenja Matea Beusana.

Desetak dana prije toga, Torcida ga je vrijeđala transparentom i uvredama, no rekao je kako ga to ne dira i da on samo radi svoj posao. Ipak, šef sudačke komisije HNS-a Bruno Marić tvrdi drugačije. On je u emisiji Sport Nedjeljom rekao kako je Strahonja otišao zbog uvreda huligana.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

A što kaže njegov bivši kolega s državne televizije? Komentator i urednik sportske redakcije HRT-a Marko Šapit gostovao je na podcastu Tribina i uz brojne teme koje su prošli, razgovarali su i o pozadini odlaska Strahonje. On tvrdi kako je sudačkie ekspert još ranije razmišljao o odlasku zbog posla.

- Ja bih samo htio napomenuti da odlazak Strahonje nije bilo nešto što se dogodilo preko noći, nije usko vezano uz ove nekakve zadnje stvari, uz neke transparente. Mario se već i prije razmišljao. Neke privatne njegove stvari. Promijenio je posao koji više uvjetuje njegov rad vikendom. Onda mu se teško posvetiti praćenju svega. Čim nisi sto posto unutra, nije to to - rekao je Šapit.

Foto: HTV/screenshot

Otkrio je i kako HTV do daljnjega neće imati sudačku analizu.

- Neće biti novog "Oka sokolovog", jer jednostavno nemamo rješenje. Najiskrenije. Uzimati kao rješenje nekoga tko je unutar sustava, mislim da nije prava stvar, jer ne jamči neovisnost i objektivnost. Neki ljudi koji su mogli to biti nisu zainteresirani. Ne treba im to u životu i ja ih apsolutno razumijem - kazao je Šapit.