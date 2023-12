Marić o odlasku Strahonje: 'On je sigurno razmišljao o tome, s transparentom je samo odlučio'

Šef sudačke komisije HNS-a Bruno Marić se nakon završetka prvog dijela sezone HNL-a osvrnuo na suđenje, ali i na odlazak HRT-ovog sudačkog eksperta Marija Strahonje iz emisija državne televizije.

- Rekao sam bezbroj puta i stojim kod toga da su suci privilegirani time što znaju da imaju drugu šansu kod donošenja teških odluka, a kao primjer toga uzmimo derbi na kojem Kolarić nije mogao vidjeti ruku napadača uživo, ali mogao ju je vidjeti VAR. Zamislite da to nismo imali... Nismo donijeli odluku kojom smo grubo pogriješili i prekršili pravila nogometne igre, a jedna ekipa zbog toga pobijedila - već je to uspjeh. Derbi je završio pošteno i ispravno - rekao je u emisiji Sport Nedjeljom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Strahonja je napustio poziciju nakon što je Torcida 28. prosinca na utakmici protiv Gorice podignula transparent na kojem je pisalo 'nemoj Strahonja da te brige more, zašto više ne možeš na more'. Dva tjedna nakon toga Strahonja je na HRT-u obznanio kako više neće raditi taj posao, a 28. studenog se on na HNS-ovoj sjednici našao među 17 odabranih mentora suđenja četvrte skupine u u natjecateljskoj godini 2023/24.

- Ne mogu znati što je istina, ali ono što mogu reći u par rečenica jest da je komentiranje sudačkih odluka jako težak zadatak, osobito u javnom prostoru. Zato što uvijek komentarom može biti netko nezadovoljan, način na koji si analizirao i valorizirao određenu situaciju. Posao koji je Strahonja radio na HRT-u je bio težak, izazovan i sigurno pun stresa, emocija i svega ostalog. Sigurno je kroz taj posao razmišljao da će jednom otići i da će prekinuti karijeru voditelja, a onda kad je izišao transparent je donio odluku da je to to - objasnio je Bruno Marić pa završio:

- Da više ne želi biti tamo i tako da je vjerojatno odlučio nakon tog potpuno neprimjerenog transparenta da će otići. To je za mene poraz komentiranja na HRT-u, očekivao sam veću zaštitu televizije i sportske redakcije u toj situaciji jer sigurno njemu i njegovoj obitelji nije bilo ugodno pročitati takvu neprimjerenu, huligansku poruku.