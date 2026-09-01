Sara Kolak ima novo odličje, a Hrvatska najviše medalja ikad!

Aktualna europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak s Mediteranskih igara u talijanskom Tarantu odlazi s broncom oko vrata, što je već 37. medalja hrvatskih sportašica i sportaša na ovom natjecanju i novi rekord hrvatske reprezentacije na mediteranskim igrama.

Prijašnji rekord od 34 odličja postavljen je 1993. u francuskoj pokrajini Languedoc-Roussillon, kad su hrvatski sportaši prvi put kao samostalna reprezentacija nastupali na mediteranskim igrama.

Kolak je od druge do šeste serije držala drugo mjesto hicem od 62,64 m, što joj je bio najbolji ovosezonski rezultat, bolji i od onog kojim je osvojila europsko zlato u Birminghamu (62,43 m). Prvo mjesto je uvjerljivo držala španjolska reprezentativka Yulenmis Aguilar Martinez koja je u drugoj seriji došla do osobnog rekorda (65,39 m).

Foto: Igor Kralj/OI TOKIO 2021

Do posljednje serije je na trećem mjestu bila predstavnica Srbije Adriana Vilagoš, a onda je u zadnjem hicu postavila novi rekord mediteranskih igara (65,93 m) i osvojila zlato. U Birminghamu je bila treća, a u Tarantu su ona i hrvatska rekorderka zamijenile pozicije.

Hrvatska je u utorak na atletskim natjecanjima imala još dvoje predstavnika u finalnim utrkama. Veronika Drljačić je na 400 m bila u borbi za odličja, ali je na kraju završila na petom mjestu s 51.64 sekundi, što joj je najbolji ovosezonski rezultat, lošiji za 42 stotinke od osobnog rekorda.

Za trećeplasiranom Talijankom Alice Mangione (51.49) zaostala je za 15 stotinki, a od drugoplasirane Talijanke Alessandre Bonore (51.41) je bila sporija za 23 stotinke. Zlato je osvojila Marokanka Salma Lehlali (51.26) s novim osobnim rekordom.

Nino Jambrešić je bio finalist na 1500 m, a utrku je završio na devetom mjestu prošavši ciljem za 3:44.59 minuta, što je gotovo devet sekundi sporije od osobnog rekorda (3:35.76) postavljenog prije tjedan dana u poljskom Szczecinu.

Francuz Flavien Szot je novi prvak Mediterana (3:43.03), srebro je osvojio Alžirac Anis Chott (3:43.19), a broncu Marokanac Anass Essayi (3:43.20).

U utorak se u sutrašnje finale utrke na 400 m prepone plasirala Natalija Švenda (57.50 sekundi) osvojivši treće mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini.

Osim Kolak, u utorak su odličja za Hrvatsku osvojili Boran Berak (srebro) i Ema Sgardelli (bronca) u karateu te Josipa Jurković i Goran Mahmutović u veslačkom mješovitom dvojcu.

Dva dana prije završetka Mediteranskih igara u Tarantu hrvatska reprezentacija se sa 37 osvojenih odličja (šest zlatnih, 17 srebrnih i 14 brončanih) nalazi na devetom mjestu među 24 reprezentacije koje imaju barem jednu osvojenu medalju. Uvjerljivo vodeća je Italija s ukupno 185 odličja od čega su 62 zlatnog sjaja. Drugoplasirana Turska ima 90 medalja, a od toga ih je 37 zlatnih.