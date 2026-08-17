Sara Kolak: Jedva čekam vidjeti svoje Ludbrežane! Oni su moji najveći navijači i sjajna podrška

Najbolja hrvatska kopljašica Sara Kolak (31) hicem od 62,43 metra iz prve serije postala je europska prvakinja, 10 godina nakon čuda u Riju. Lijepa Naša tako je na smotri Starog kontinenta osvojila drugu medalju nakon srebra Marina Bloudeka na 800 metara. Hrvatica se vratila u Zagreb gdje su je dočekali obitelj i prijatelji, a nakon mnogo poljubaca i zagrljaja dala je izjave za HRT.

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Kao da ste ciljali na taj datum kad je bilo u Rio de Janeiru, evo, 19. kolovoz, prije 10 godina, ali evo, idemo čuti dojmove po dolasku u Hrvatsku?

- Mislim, tako se poklopilo. Presretna sam, ponosna. Još se nisu dojmovi slegli, tako da zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijepi poklon za 10 godina.

Nakon tog prvog hica i te prve finalne serije, znali ste da ste, naravno, na dobrom tragu. Ali kad je bio onaj trenutak kad ste zapravo povjerovali?

- Cijelu noć sam imala takav pristup, od prvog do zadnjeg hica, ne popuštam. Poslije prvoga sam samoj sebi rekla "ne bude dovoljno". Svaki hitac je bitan, brzo se stvari mogu preokrenuti. Mislim da sam tek onako, u petoj seriji, to jest u šestoj seriji sam pratila kaj se događa, ali istovremeno sam se pripremala za zadnji hitac. Tako da je bilo dosta napeto. I onda, kad sam skužila da je to to, da sam osvojila zlato, stvarno sam uživala u tom trenutku.

Zagreb: Povratak Sare Kolak nakon zlatne medalje u bacanju koplja na Europskom prvenstvu u Birminghamu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Je li medalja još slađa nakon 10 godina čekanja i nadahnuća?

- Ubilo me je. Mislim, nagrada za sav trud. Svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je i dobrih i loših dana. Na kraju dana, sve vrijedi. I nikad nisam odustala, i našla sam put natrag do nje.

Bilo je ludo prije 10 godina, što očekujete sad?

- A moji Ludbrežani, moji Ludbrežani, normalno da bude. Mislim, Ludbreg, stvarno me tamo podržavaju, najveći navijači. I drago mi je da sam im dala još jedan razlog za slavlje, da se svi podruže, da se svi okupe. Tako da, mislim da bude jako dobro sutra u Ludbregu!

Zagreb: Povratak Sare Kolak nakon zlatne medalje u bacanju koplja na Europskom prvenstvu u Birminghamu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Kakvi su planovi za dalje?

- Planovi za dalje, evo, 19. već letimo za Lausanneu, Dijamantna liga. Onda se vraćamo u Sloveniju na par dana i idem na prve Mediteranske igre, kojima se stvarno jako veselim. Još nisam bila na Mediteranskim igrama. Volim taj ekipni duh, različiti sportovi. I to je to kaj trenutno znam, rekla je Sara.

Gleda li već prema Pekingu i SP-u?

- Sezona po sezona, natjecanje po natjecanje, puno je još do toga, pripreme i sve. Mislim, sad su već počeli govoriti da mi još fali ta svjetska, što je istina. I nadam se da budem imala priliku da se borim za nju. Veselim se, normalno. Ali tako, kako sam rekla, ima još jako puno natjecanja i zimske pripreme i sve to. Samo da ostanem zdrava. Želim da imam takvu podršku kakvu imam doma. I ovim putem bih se stvarno svima zahvalila, posebno treneru. I mojem tati koji mi uporno maše. Da njega nema, bi bilo jako teško. Tako da, idem prvo zaključit ovu sezonu, odmoriti, napuniti baterije, zaključila je Sara Kolak.