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DOČEK U RODNOM GRADU

Sara Kolak u Ludbregu je dobila sportski park i grafit: 'Hvala vam moji vjerni Ludbrežani'

Piše Ivan Tomašković,
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Sara Kolak u Ludbregu je dobila sportski park i grafit: 'Hvala vam moji vjerni Ludbrežani'
Ludbreg: Svečano otvoren Sportski park Sara Kolak | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Kolak je osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu, i to hicem od 62.43 metara kojega je izvela već u prvoj seriji finala

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Europska prvakinja Sara Kolak vratila u Hrvatsku, a večeras je bila sa svojim Ludbrežanima koji su u nju vjerovali i u najtežim trenucima sportske karijere. Doček u Ludbregu bio pun emocija. 

Ludbrežani današanji događaj za Saru pripremili i prije nego je postala europska prvakinja. Prvotna ideja bila je da se proslavi deseta godišnjica njenog povijesnog uspjeha na Olimpijskim igrama, odnosno osvajanja zlata u Riju, a ujedno i 60-ta obljetnica Radio Ludbrega.

Ludbreg: Svečano otvoren Sportski park Sara Kolak
Ludbreg: Svečano otvoren Sportski park Sara Kolak | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nakon njezina europskog zlata razlog za slavlje još je veći i posebniji. Stigli su brojni Ludbrežani, ali i ljudi iz drugih gradova i općina pružiti podršku zlatnoj Sari. Čestitao joj je gradonačelnik Dubravko Bilić, kao i brojni sportaši, te njeni sugrađani, a dobila je i svoj grafit u Ulici bana Jelačića. Potom je uslijedilo otvorenje Sportskog parka Sare Kolak na atletskoj stazi.

Ludbreg: Svečano otvoren Sportski park Sara Kolak
Ludbreg: Svečano otvoren Sportski park Sara Kolak | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Grafit i novi sportski park ostat će trajni podsjetnik na njezine uspjehe, ali i poticaj djeci i mladima koji tek započinju svoj sportski put.

Podsjetimo, Kolak je osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu, i to hicem od 62.43 metara kojega je izvela već u prvoj seriji finala. Ovo joj je prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina, odnosno najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiru postala olimpijska pobjednica.

Ludbreg: Svečano otvoren Sportski park Sara Kolak
Ludbreg: Svečano otvoren Sportski park Sara Kolak | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

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