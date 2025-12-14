Sarajevo pobijedilo Zrinjski u Mostaru, Igor Štimac poručio: Nezaslužena pobjeda, to je sve

Veliki derbi bosanskohercegovačkog nogometa između Zrinjskog i Sarajeva pripao je gostu (0-1). Jedini gol na utakmici zabio je Oliveira u 37. minuti na asistenciju Adema Ljajića.

Utakmicu je osim gola obilježila i ozljeda bivšeg dinamovca Nevena Đuraseka, kojeg je hitna odvezla s terena nakon sudara glavama. Već u 19. minuti umjesto njega je ušao Ivančić.

Trener domaćina Igor Štimac smatra da njegova momčad nije zaslužila izgubiti.

- Nezaslužena pobjeda, to ću reći. Sarajevo je igralo dobru utakmicu, ali mi smo bili bolji protivnik u većem dijelu utakmice. Međutim, naopako kad krenu stvari kao da im nema kraja. Ozljeda jedna, ozljeda druga. Dvije prinudne izmjene, dva potrošena termina za zamjene, gol iz prve akcije iz koje su oni nešto ozbiljnije kreirali - rekao je Štimac i dodao:

- Igrači su dali apsolutno sve od sebe večeras na terenu, trudili se, htjeli, dolazili u pozicije. U onim situacijama ključnim kad nam Nemanja zabije zatvorenih očiju, ne događa se to zadnjih par utakmica i evidentno je da tada imamo problem. Na tome moramo raditi, biti strpljivi i vratit će nam se stvari - dodao je, a prenosi hercegovina.info.

Zrinjski je druga momčad lige s 37 bodova, šest manje od vodećeg Borca s kojim igra u idućem kolu. S druge strane, Sarajevo je treća momčad lige sa 29 bodova.