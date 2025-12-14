Obavijesti

DERBI KOLA U BIH

Sarajevo pobijedilo Zrinjski u Mostaru, Igor Štimac poručio: Nezaslužena pobjeda, to je sve

Piše Petar Božičević,
4
Mostar: Premijer liga BiH, HŠK Zrinjski - FK Sarajevo | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zrinjski je druga momčad lige s 37 bodova, šest manje od vodećeg Borca s kojim igra u idućem kolu. S druge strane, Sarajevo je treća momčad lige sa 29 bodova

Veliki derbi bosanskohercegovačkog nogometa između Zrinjskog i Sarajeva pripao je gostu (0-1). Jedini gol na utakmici zabio je Oliveira u 37. minuti na asistenciju Adema Ljajića. 

Utakmicu je osim gola obilježila i ozljeda bivšeg dinamovca Nevena Đuraseka, kojeg je hitna odvezla s terena nakon sudara glavama. Već u 19. minuti umjesto njega je ušao Ivančić. 

Trener domaćina Igor Štimac smatra da njegova momčad nije zaslužila izgubiti. 

- Nezaslužena pobjeda, to ću reći. Sarajevo je igralo dobru utakmicu, ali mi smo bili bolji protivnik u većem dijelu utakmice. Međutim, naopako kad krenu stvari kao da im nema kraja. Ozljeda jedna, ozljeda druga. Dvije prinudne izmjene, dva potrošena termina za zamjene, gol iz prve akcije iz koje su oni nešto ozbiljnije kreirali - rekao je Štimac i dodao:

Mostar: Premijer liga BiH, HŠK Zrinjski - FK Sarajevo
Mostar: Premijer liga BiH, HŠK Zrinjski - FK Sarajevo | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

- Igrači su dali apsolutno sve od sebe večeras na terenu, trudili se, htjeli, dolazili u pozicije. U onim situacijama ključnim kad nam Nemanja zabije zatvorenih očiju, ne događa se to zadnjih par utakmica i evidentno je da tada imamo problem. Na tome moramo raditi, biti strpljivi i vratit će nam se stvari - dodao je, a prenosi hercegovina.info

Mostar: Premijer liga BiH, HŠK Zrinjski - FK Sarajevo
Mostar: Premijer liga BiH, HŠK Zrinjski - FK Sarajevo | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

