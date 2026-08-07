Koševo razoreno nakon Merlinovih koncerata: Sarajevo otvara sezonu u Mostaru, a Horde Zla bijesne na klub i Općinu
Sarajevo seli u Mostar jer im je uništen travnjak. Navijači ludi: 'Neka se uprava prihvati posla'
Fk Sarajevo neće moći igrati prvu domaću utakmicu na svom terenu zato što je Komisija odlučila da travnjak nije spreman za uporabu. Razlog su tri koncerta Dine Merlina u nizu na stadionu "Asim Ferhatović Hase". Teren je uništen, a Sarajevo će na otvaranju sezone umjesto na Koševu igrati na stadionu Veleža u Mostaru. Protivnik momčadi Zorana Zekića je Radnik, a susret se igra u subotu.
Sarajevo će u Mostaru biti bez svojih najvatrenijih navijača, poznatih i kao "Horde Zla", koji su priopćenjem objasnili svoju odluku. Prvenstveno su ljuti na vodstvo kluba te Općinu.
"Vodstvo Kluba kao i cijela bh. javnost bilo je upoznato sa datumima na koje će se koncerti održati kao i sa rasporedom utakmica u domaćem prvenstvu. Malo tko je mogao očekivati da će teren Koševa biti spreman za navedenu utakmicu, a uprava Kluba je sasvim nespremno ušla u sezonu", stoji u priopćenju te se dalje navodi:
"Svjedoci smo da su odgađanje utakmica, promjene datuma odigravanja ili zamjene domaćinstava sasvim normalna praksa u svijetu nogometa, ali za ljude unutar Kluba to su apstraktni pojmovi. O promašenim prilikama za konačno rješavanje situacije oko upravljanja stadionom je suvišno trošiti riječi. Ne želimo umanjiti ni odgovornost Općine Centar i njihova lažna obećanja u vezi terena i same rekonstrukcije stadiona. Pozivamo zaposlenike FK Sarajevo da napokon ozbiljno pristupe vođenju Kluba, kako bi isti vratili tamo gdje i pripada, odnosno u sami vrh".
Neki navijači već us kupili ulaznice za dvoboj s Radnikom na Koševu, a Sarajevo je odlučilo da će ta utakmica, s obzirom na to da se igra u Mostaru, biti besplatna. Oni koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za sljedeću utakmicu koja će se igrati na Koševu, ili mogu dobiti povrat novaca.
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