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NEĆE DOĆI NA SUSRET

Sarajevo seli u Mostar jer im je uništen travnjak. Navijači ludi: 'Neka se uprava prihvati posla'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
Sarajevo seli u Mostar jer im je uništen travnjak. Navijači ludi: 'Neka se uprava prihvati posla'
Zagreb: Pogled iz zraka na travnjak stadiona Asim Ferhatović Hase nakon tri koncerta Dine Merlina | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Koševo razoreno nakon Merlinovih koncerata: Sarajevo otvara sezonu u Mostaru, a Horde Zla bijesne na klub i Općinu

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Fk Sarajevo neće moći igrati prvu domaću utakmicu na svom terenu zato što je Komisija odlučila da travnjak nije spreman za uporabu. Razlog su tri koncerta Dine Merlina u nizu na stadionu "Asim Ferhatović Hase". Teren je uništen, a Sarajevo će na otvaranju sezone umjesto na Koševu igrati na stadionu Veleža u Mostaru. Protivnik momčadi Zorana Zekića je Radnik, a susret se igra u subotu.

Zagreb: Pogled iz zraka na travnjak stadiona Asim Ferhatović Hase nakon tri koncerta Dine Merlina Zagreb: Pogled iz zraka na travnjak stadiona Asim Ferhatović Hase nakon tri koncerta Dine Merlina Zagreb: Pogled iz zraka na travnjak stadiona Asim Ferhatović Hase nakon tri koncerta Dine Merlina
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevo će u Mostaru biti bez svojih najvatrenijih navijača, poznatih i kao "Horde Zla", koji su priopćenjem objasnili svoju odluku. Prvenstveno su ljuti na vodstvo kluba te Općinu.

"Vodstvo Kluba kao i cijela bh. javnost bilo je upoznato sa datumima na koje će se koncerti održati kao i sa rasporedom utakmica u domaćem prvenstvu. Malo tko je mogao očekivati da će teren Koševa biti spreman za navedenu utakmicu, a uprava Kluba je sasvim nespremno ušla u sezonu", stoji u priopćenju te se dalje navodi:

"Svjedoci smo da su odgađanje utakmica, promjene datuma odigravanja ili zamjene domaćinstava sasvim normalna praksa u svijetu nogometa, ali za ljude unutar Kluba to su apstraktni pojmovi. O promašenim prilikama za konačno rješavanje situacije oko upravljanja stadionom je suvišno trošiti riječi. Ne želimo umanjiti ni odgovornost Općine Centar i njihova lažna obećanja u vezi terena i same rekonstrukcije stadiona. Pozivamo zaposlenike FK Sarajevo da napokon ozbiljno pristupe vođenju Kluba, kako bi isti vratili tamo gdje i pripada, odnosno u sami vrh".

Neki navijači već us kupili ulaznice za dvoboj s Radnikom na Koševu, a Sarajevo je odlučilo da će ta utakmica, s obzirom na to da se igra u Mostaru, biti besplatna. Oni koji su kupili karte mogu ih iskoristiti za sljedeću utakmicu koja će se igrati na Koševu, ili mogu dobiti povrat novaca.

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