Sarajevo vraća Zekića manje od godinu dana nakon odlaska

Zoran Zekić na pragu je povratka na klupu Sarajeva. Prema informacijama iz Bosne i Hercegovine, hrvatski stručnjak trebao bi se vratiti na Koševo manje od godinu dana nakon odlaska, a njegov dolazak mogao bi biti službeno potvrđen već tijekom vikenda.

Kako navodi SportSport.ba, pozivajući se na izvore bliske klubu, Zekić bi sa Sarajevom trebao potpisati ugovor na godinu dana, uz opciju produljenja suradnje za još jednu sezonu. Njegov prvi suradnik ponovno bi trebao biti Želimir Mešnjak, s kojim je radio i u prvom mandatu na Koševu. Aktualni trener Mario Cvitanović uspio je odvesti Sarajevo u Europu, ali sezona bez trofeja, uz brojne turbulencije, očito nije zadovoljila klupske ambicije. Bordo momčad u novu sezonu želi ući s već poznatim licem, a Zekić među navijačima i dalje ima vrlo dobar status.

Hrvatski trener već je vodio Sarajevo u sezoni 2024./25. i s klubom osvojio Kup Bosne i Hercegovine. Ipak, početkom sljedeće sezone napustio je klupu nakon remija 4-4 protiv Radnika iz Bijeljine na Koševu, u utakmici u kojoj je Sarajevo imalo vodstvo 3-0. Nakon njegova odlaska momčad su vodili Dženan Hošić, Husref Musemić i Mario Cvitanović.

Zekićev povratak dolazi u vrlo osjetljivom trenutku. Sarajevo s pripremama kreće 11. lipnja, a već 9. srpnja čeka ga prva utakmica prvog pretkola Konferencijske lige. Suparnika će doznati nakon ždrijeba 16. lipnja, pa novi trener neće imati mnogo vremena za prilagodbu i slaganje momčadi.

Uzvratna utakmica 3, pretkola Konferencijske lige između FK Spartak Trnave i Sarajeva | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U klubu već rade na kadru za novu sezonu, u kojoj se očekuju promjene. Nakon godine bez trofeja, ali s izborenim europskim nastupom, Sarajevo želi ponovno napasti vrh i vratiti se u borbu za domaće trofeje. Upravo zato povratak trenera koji je već donio pehar na Koševo u klubu vide kao potez koji bi mogao stabilizirati momčad i vratiti energiju među navijače.

Zekić iza sebe ima bogatu trenersku karijeru. Vodio je Maksimir, Sheriff, Osijek, Diósgyőr, Slaven Belupo, Partizani i Sarajevo, a najdublji trag u hrvatskom nogometu ostavio je u Osijeku, koji je vodio u više od 150 utakmica. Nakon odlaska iz Sarajeva radio je i kao stručni komentator na MAXSportu, no sada bi se mogao vratiti trenerskom poslu.