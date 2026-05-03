Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE SAŽETAK

VIDEO Štimac nije uspio. Borac je prvak Bosne i Hercegovine

Piše HINA, Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Štimac nije uspio. Borac je prvak Bosne i Hercegovine
Banja Luka: Premijer liga Bosne i Hercegovine, Zrinjski - Borac | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Nogometaši Borca iz Banje Luke osvojili su naslov prvaka BiH pobjedom nad Sarajevom 1-0! Luka Juričić zabio iz penala i osigurao titulu četiri kola prije kraja

Admiral

Nogometaši Borca iz Banje Luke osigurali su naslov prvaka Bosne i Hercegovine četiri kola prije kraja nogometnog prvenstva nakon što su u derbiju 32. kola Premijer lige na stadionu Asim Ferhatović Hase pobijedili Sarajevo 1-0.

Pogodak odluke postigao je Luka Juričić iz jedanaesterca u 33. minuti, čime je Borac stigao do pobjede koja mu je i matematički potvrdila naslov prvaka. Momčad Sarajeva, koju vodi Mario Cvitanović i u kojoj je bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić posebni savjetnik, nije se uspjela vratiti u susret.

Banjolučani su četiri kola prije kraja prvenstva stekli nedostižnu prednost ispred drugoplasiranog mostarskog Zrinjskog. Borac ima 76 bodova, 13 više od mostarskog kluba. U šampionskoj momčadi su i Hrvati Karlo Perić, bivši igrač Dragovoljca, Varaždina i Sesveta, Luka Juričić (nekad u Širokom, opuzenskom Neretvancu, metkovskoj Neretvi i Šibeniku), bivši hajdukovac Dino Skorup i Domagoj Čulina (nekad u Croatiji Zmijavci).

Zrinjski je tako ostao bez mogućnosti obrane naslova prvaka BiH, a jedina preostala prilika za trofej ove sezone bit će mu Kup Bosne i Hercegovine. Momčad Igora Štimca već u srijedu igra prvu utakmicu finalnog dvomeča protiv gradskog rivala Veleža, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana poslije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026