VIDEO Štimac nije uspio. Borac je prvak Bosne i Hercegovine

Nogometaši Borca iz Banje Luke osigurali su naslov prvaka Bosne i Hercegovine četiri kola prije kraja nogometnog prvenstva nakon što su u derbiju 32. kola Premijer lige na stadionu Asim Ferhatović Hase pobijedili Sarajevo 1-0.

Pogodak odluke postigao je Luka Juričić iz jedanaesterca u 33. minuti, čime je Borac stigao do pobjede koja mu je i matematički potvrdila naslov prvaka. Momčad Sarajeva, koju vodi Mario Cvitanović i u kojoj je bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić posebni savjetnik, nije se uspjela vratiti u susret.

Banjolučani su četiri kola prije kraja prvenstva stekli nedostižnu prednost ispred drugoplasiranog mostarskog Zrinjskog. Borac ima 76 bodova, 13 više od mostarskog kluba. U šampionskoj momčadi su i Hrvati Karlo Perić, bivši igrač Dragovoljca, Varaždina i Sesveta, Luka Juričić (nekad u Širokom, opuzenskom Neretvancu, metkovskoj Neretvi i Šibeniku), bivši hajdukovac Dino Skorup i Domagoj Čulina (nekad u Croatiji Zmijavci).

Zrinjski je tako ostao bez mogućnosti obrane naslova prvaka BiH, a jedina preostala prilika za trofej ove sezone bit će mu Kup Bosne i Hercegovine. Momčad Igora Štimca već u srijedu igra prvu utakmicu finalnog dvomeča protiv gradskog rivala Veleža, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana poslije.