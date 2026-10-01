Šarić briljirao u Beogradu, ali Efes pao na Zvezdi 77-72. Real opet potonuo, Hapoel slavio u Sofiji
Šarić briljirao u Beogradu, ali Efes nije mogao protiv Zvezde
U trećem kolu Eurolige košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu svladali turski Anadolu Efes 77-72, a jedan od najboljih gostujućih igrača bio je hrvatski reprezentativac Dario Šarić. Utakmica je bila neizvjesna od početka do kraja, ali veliki njen dio je domaći sastav proveo u vodstvu te je na kraju zasluženo slavio.
Šarić je za tursku momčad odigrao 24 minute te je postigao 13 poena uz 10 skokova, jednu asistenciju, jednu ukradenu i tri izgubljene lopte. Za dva poena je Šarić gađao 5-7, za tri 0-1 i 3-5 s linije slobodnih bacanja.
Video Šarićeva nastupa pogledajte OVDJE.
Chima Moneke je bio najbolji igrač Crvene zvezde s 18 poena i sedam skokova. Uz Šarića kod Anadolu Efesa se istaknuo Jordan Loyd sa 17 poena i sedam skokova. Obje momčadi sada imaju omjer 1-2.
Ranije u četvrtak su košarkaši madridskog Reala u trećem nastupu izgubili i treći put, u Sofiji ih je pobijedio Hapoel Tel Aviv 102-98. Po 22 poena su za Hapoel postigli Vasilije Micić i Elijah Bryant, s tim da je najbolji igrač utakmice Bryant tome dodao 13 skokova i sedam asistencija. Zach Leday je dodao 15 poena za Hapoel koji je upisao drugu pobjedu. Kod Reala je najbolji bio Theo Maledon s 26 poena uz sedam asistencija i pet skokova.
Omjer 2-0 imaju Panathinaikos, Fenerbahce, Partizan, Valencia, Olympiacos i Dubai.
Euroliga, 3. kolo:
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102-98
Crvena zvezda - Anadolu Efes 77-72
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+