Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

Šarić briljirao u Beogradu, ali Efes nije mogao protiv Zvezde

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šarić briljirao u Beogradu, ali Efes nije mogao protiv Zvezde
Foto: SportKlub/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šarić briljirao u Beogradu, ali Efes pao na Zvezdi 77-72. Real opet potonuo, Hapoel slavio u Sofiji

Admiral

U trećem kolu Eurolige košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu svladali turski Anadolu Efes 77-72, a jedan od najboljih gostujućih igrača bio je hrvatski reprezentativac Dario Šarić. Utakmica je bila neizvjesna od početka do kraja, ali veliki njen dio je domaći sastav proveo u vodstvu te je na kraju zasluženo slavio.

Šarić je za tursku momčad odigrao 24 minute te je postigao 13 poena uz 10 skokova, jednu asistenciju, jednu ukradenu i tri izgubljene lopte. Za dva poena je Šarić gađao 5-7, za tri 0-1 i 3-5 s linije slobodnih bacanja.

Video Šarićeva nastupa pogledajte OVDJE.

Chima Moneke je bio najbolji igrač Crvene zvezde s 18 poena i sedam skokova. Uz Šarića kod Anadolu Efesa se istaknuo Jordan Loyd sa 17 poena i sedam skokova. Obje momčadi sada imaju omjer 1-2.

Ranije u četvrtak su košarkaši madridskog Reala u trećem nastupu izgubili i treći put, u Sofiji ih je pobijedio Hapoel Tel Aviv 102-98. Po 22 poena su za Hapoel postigli Vasilije Micić i Elijah Bryant, s tim da je najbolji igrač utakmice Bryant tome dodao 13 skokova i sedam asistencija. Zach Leday je dodao 15 poena za Hapoel koji je upisao drugu pobjedu. Kod Reala je najbolji bio Theo Maledon s 26 poena uz sedam asistencija i pet skokova.

Omjer 2-0 imaju Panathinaikos, Fenerbahce, Partizan, Valencia, Olympiacos i Dubai.

Euroliga, 3. kolo:

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102-98
Crvena zvezda - Anadolu Efes 77-72

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Napadali su mu suprugu zbog izgleda, i on je na meti. Evo koga ljubi zvijezda Engleske
TEŠKI DANI

FOTO Napadali su mu suprugu zbog izgleda, i on je na meti. Evo koga ljubi zvijezda Engleske

Declan Rice i supruga Lauren Fryer skupa su od 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Međutim, engleski reprezentativac često ju je javno morao braniti
HUMANITARAC DANI Izračunali smo koliko je otprilike Olmo donirao Vukovaru. Iznos je velik
POMAŽE VUKOVARU

HUMANITARAC DANI Izračunali smo koliko je otprilike Olmo donirao Vukovaru. Iznos je velik

Osim što je fantastičan nogometaš, Dani je i veliki humanitarac. Njegov menadžer Andy Bara otkrio je kako donira dva posto godišnje plaće za Vukovar otkako je otišao iz Dinama 2020.
FOTO Ovo su vaši Poljudi! Koji dizajn stadiona vam je najbolji?
SPLITSKI STADION

FOTO Ovo su vaši Poljudi! Koji dizajn stadiona vam je najbolji?

Sudbina Poljuda još nije odlučena, hoće li biti obnova ili gradnja novog stadiona? Dok se čeka odgovor, čitatelji 24sata poslali su svoje vizije budućeg Hajdukova doma. Donosimo vaše radove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026