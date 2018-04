Šarić oduševio, Embiid razbijao maske u velikom slavlju Phile

Sixersi nastavljaju oduševljavati ove sezone! Nakon što su prvi dio sezone završili sa strašnim nizom od 16 pobjeda, sad su slavljem 128-108 u Miamiju poveli 2-1 u seriji protiv Heata. Odličnu je utakmicu odigrao naš Dario Šarić koji je zabio 20 poena, ali najbolji pojedinac Sixersa ipak je bio Joel Embiid. Kamerunac se vratio na teren nakon 11 utakmica pauze zbog slomljene kosti u licu, i osim što je razbio masku, razbio je i Miami. Ukupno im je utrpao 23 poena, ali nije to bio onaj Embiid iz prvog dijela sezone...

What's the 76ers' record in this series, Joel Embiid? pic.twitter.com/7M5j1F9RyP

Kamerunac je cijelu utakmicu imao velikih problema s maskom koju je nosio zbog zaštite lice, ali da ste pitali njega, maske ne bi bilo. Jednu mu je razbio Justise Winslow.

omfg Justise Winslow really stepped on a part of Embiid’s mask pic.twitter.com/azeBc3sRW9

A drugu Joel sam..

Trener Sixersa Brett Brown čak je jednom zaurlao prema sjajnom centru "Stavi je ili nećeš igrati", i Kamerunac ga je poslušao. Upravo je maska natjerala Embiida koji se nije osjećao pretjerano ugodno pod košem da iskoristi svoja druga oružja. Od 23 postignuta poena 10 je slobodnih bacanja, sjajan je bio i s tricama (3/4), a tome je dodao 7 skokova i četiri asistencije. Što čovjek ne može..

Naš Šarić nije dobro otvorio utakmicu. Od prva četiri pokušaja ušao mu je samo jedan, ali onda ga je krenulo... Prvo dva slobodna, pa polaganje, pa lagana trica, ali onda, nažalost i treća osobna sredinom 2. četvrtine i "ajde ti Dario na klupu" motirao mu je trener Brown, dok je Šarić molio da ostane u igri. A onda ga i poslao negdje u tri...

I freaking love Saric. Watch his reaction to realizing Brett Brown was about to sub him out. pic.twitter.com/8jHt4h2D3d