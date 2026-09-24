Šarić se nakon deset godina vratio u Euroligu i oduševio

Dario Šarić vratio se u Euroligu nakon više od deset godina i odmah pokazao da mu elitna europska košarka nije strana. Kapetan hrvatske reprezentacije ubacio je 17 poena, dodao pet skokova i dvije asistencije, ali njegov Anadolu Efes na gostovanju kod Barcelone ipak je izgubio 89-82. Šarić je posljednju euroligašku utakmicu prije ovog povratka odigrao 1. travnja 2016. godine, također u dresu Efesa, protiv Fenerbahčea u tadašnjoj TOP 16 fazi natjecanja. Nakon toga otišao je u NBA ligu, u kojoj je proveo deset godina.

Povratak je otvorio vrlo dobro. Već nakon 90 sekundi pogodio je slobodno bacanje za vodstvo Efesa 5-4, a nakon prve četvrtine imao je sedam poena, tri skoka i jednu asistenciju te bio među najboljim igračima turske momčadi. Efes je dobro krenuo u susret i nakon prvih deset minuta vodio 25-16. Barcelona se vratila u drugoj četvrtini i na poluvrijeme otišla s minimalnom prednošću 45-44. Gosti su ponovno preuzeli kontrolu u trećoj dionici i u posljednjih deset minuta ušli s vodstvom 67-63. Efes je prednost držao sve do završnice, ali Barcelona je u posljednjih pet minuta podigla razinu igre i serijom okrenula utakmicu u svoju korist.

Zadar: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Latvija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Katalonci su na kraju slavili 89-82. Dario Brizuela predvodio ih je s 20 poena, dok je najbolji strijelac Efesa bio Mike James s 22. Šarić je utakmicu završio sa 17 poena, pet skokova i dvije asistencije te uz 57 posto šuta iz igre odradio vrlo dobar povratnički nastup. Najbolje trenutke utakmcie pogledajte OVDJE.

Iznenađenje prve večeri nove euroligaške sezone priredio je Dubai, koji je na svom parketu pobijedio Real Madrid 78-77. Madridska momčad u završnici je vodila 72-65, ali domaćin se vratio i tricom McKinleyja Wrighta preuzeo vodstvo 78-77. Real je imao posljednji napad za pobjedu, no Andrés Feliz promašio je polaganje.

Prvu večer Eurolige obilježili su i pobjeda Bayerna kod Hapoela Tel Aviva 86-84, slavlje Žalgirisa protiv Crvene zvezde 83-77 te uvjerljiva pobjeda Olympiakosa kod Baskonije 106-89.