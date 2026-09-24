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Šarić se nakon deset godina vratio u Euroligu i oduševio

Piše Domagoj Vugrinović,
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Šarić se nakon deset godina vratio u Euroligu i oduševio
Zadar: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Latvija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Iznenađenje prve večeri nove euroligaške sezone priredio je Dubai, koji je na svom parketu pobijedio Real Madrid 78-77

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Dario Šarić vratio se u Euroligu nakon više od deset godina i odmah pokazao da mu elitna europska košarka nije strana. Kapetan hrvatske reprezentacije ubacio je 17 poena, dodao pet skokova i dvije asistencije, ali njegov Anadolu Efes na gostovanju kod Barcelone ipak je izgubio 89-82. Šarić je posljednju euroligašku utakmicu prije ovog povratka odigrao 1. travnja 2016. godine, također u dresu Efesa, protiv Fenerbahčea u tadašnjoj TOP 16 fazi natjecanja. Nakon toga otišao je u NBA ligu, u kojoj je proveo deset godina.

Povratak je otvorio vrlo dobro. Već nakon 90 sekundi pogodio je slobodno bacanje za vodstvo Efesa 5-4, a nakon prve četvrtine imao je sedam poena, tri skoka i jednu asistenciju te bio među najboljim igračima turske momčadi. Efes je dobro krenuo u susret i nakon prvih deset minuta vodio 25-16. Barcelona se vratila u drugoj četvrtini i na poluvrijeme otišla s minimalnom prednošću 45-44. Gosti su ponovno preuzeli kontrolu u trećoj dionici i u posljednjih deset minuta ušli s vodstvom 67-63. Efes je prednost držao sve do završnice, ali Barcelona je u posljednjih pet minuta podigla razinu igre i serijom okrenula utakmicu u svoju korist.

Zadar: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Latvija
Zadar: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Latvija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Katalonci su na kraju slavili 89-82. Dario Brizuela predvodio ih je s 20 poena, dok je najbolji strijelac Efesa bio Mike James s 22. Šarić je utakmicu završio sa 17 poena, pet skokova i dvije asistencije te uz 57 posto šuta iz igre odradio vrlo dobar povratnički nastup. Najbolje trenutke utakmcie pogledajte OVDJE.

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Iznenađenje prve večeri nove euroligaške sezone priredio je Dubai, koji je na svom parketu pobijedio Real Madrid 78-77. Madridska momčad u završnici je vodila 72-65, ali domaćin se vratio i tricom McKinleyja Wrighta preuzeo vodstvo 78-77. Real je imao posljednji napad za pobjedu, no Andrés Feliz promašio je polaganje.

Prvu večer Eurolige obilježili su i pobjeda Bayerna kod Hapoela Tel Aviva 86-84, slavlje Žalgirisa protiv Crvene zvezde 83-77 te uvjerljiva pobjeda Olympiakosa kod Baskonije 106-89.

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