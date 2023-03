Šarić sjajno iskoristio minutažu, Jokić izgubio uz 'triple-double'

Oklahoma City Thunderi pobijedili su u gostima San Antonio Spurse s 102-90, a Dario Šarić imao je učinak od 10 koševa, 7 skokova i tri asista za samo 18 minuta igre.

Jalen Williams je s 21 poenom, deset asistencija i sedam skokova bio najbolji kod Oklahoma Citya, koji s 33 pobjede drži deseto mjesto Zapada. San Antonio ima svega 17 pobjeda.

Denver Nuggetsi, vodeći tim Zapadne konferencije, ugostili su Brooklyn Netse kod kuće i ostali praznih ruku. Gosti su slavili 122:120 na krilima Mikala Bridgesa (25), iako je Nikola Jokić postigao triple double za domaće. Bridges, koji je u New York došao iz Phoenixa, nastavio je nevjerojatnu karijeru u dresu Netsa i odveo Brooklyn do pobjede. Igrao je periferniju ulogu dok je igrao za Sunse, a ove sezone ima prosjek od 17,2 poena po utakmici u karijeri. U svojih 12 utakmica otkako se pridružio Brooklynu, 26-godišnjak je pokazao da je doista sposoban igrati važnu ulogu, zabijajući u prosjeku 25.8 poena uz 51.4 posto šuta iz igre. Protiv Denvera je ponovno bio prvi strijelac, Nic Claxton upisao je 20 poena, a Spencer Dinwiddie 15 poena, 16 asistencija i šest skokova. Bridges i Dinwiddie, koji su se pridružili Netsima prošli mjesec kada je Kevin Durant otišao u Phoenix, a Kyrie Irving u Dallas, igrali su ključne uloge u ponovnom oživljavanju momčadi jer su Netsi dobili pet od posljednjih šest utakmica i peti su na Istoku.

Foto: Ron Chenoy

Denver je izgubio,ali su i dalje čvrsto na vrhu Zapadne konferencije unatoč tri uzastopna poraza, iako je najkorisniji igrač (MVP) lige Jokić ostvario triple double s 35 poena, 20 skokova i 11 asistencija. Sa svojim 27. triple-doubleom sezone Jokić nije mogao sam nadomjestiti loš šuterski učinak Jamala Murraya, koji je postigao samo pet od 19 pokušaja iz igre, a nije igrao u zadnjoj četvrtini zbog bolova u lijevom koljenu.

New York Knicksi su na gostovanju kod Los Angeles Lakersa slavili 112-108. Pobjedom, u kojoj su posebno zablistali Julius Randle sa 33 i R.J. Barrett s 30 poena prekinuli su niz od tri uzastopna poraza. Lakersima je također nedostajao ozlijeđena prva zvijezda LeBron James, kao i Jalen Brunson. Knicksi su napredovali na šesto mjesto Istočne konferencije, dok su Lakersi na 11. mjestu Zapada, izjednačeni s Utahom, Oklahoma Cityjem i New Orleansom, koji su na ljestvici od devetog do 12. mjesta.

Joel Embiid predvodio je Philadelphia 76erse do pobjede protiv Washington Wizardsa 112-93 s 34 poena, osam skokova, četiri blokade i četiri asistencije. James Harden dodao je 18 koševa i 14 asistencija za Sixerse koji su produžili niz pobjeda na pet utakmica i ostali treći u Istočnoj konferenciji.

Foto: Eric Hartline

Pelicansi su slavili na krilima Treya Murphyja svladali Portland (127-110), koji je postigao rekord karijere od 41 poena. Murphy je imao šut 13-20 iz igre, uključujući devet trica od 14 pokušaja.

Ovom pobjedom Pelicansi su poboljšali šanse za doigravanje jer imaju omjer 33-35 na 12. mjestu Zapada, dok im primjerice sedmi Dallas bježi za samo jednu pobjedu.

