"KAD SMO VIDJELI VRIJEME..."

Šarlija: Fruk je prešao ovu ligu

Šarlija: Fruk je prešao ovu ligu
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hajduk pretrpio epski poraz od Rijeke 5-0! Šarlija stao pred kamere i priznao: 'Sve je pošlo po zlu'. Unatoč blamaži, Hajduk još drži vrh ljestvice! Što slijedi za 'bile'?

Zvonimir Šarlija, stoper Hajduka, imao je nezahvalnu zadaću stati pred mikrofon MAXSporta nakon epske blamaže na Rujevici (5-0), najtežeg poraza u povijesti HNL-a. Rijeka je bila savršena.

Statistika Rijeka - Hajduk 5-0

Foto: Sofascore za 24sata

- Što se dogodilo? Ništa. Sve što može poći po zlu je pošlo po zlu. Primili smo brzi gol i imali šansu za izjednačenje. Igrali smo dobro do drugog gola. Sve što je moglo pasti u vodu je palo u vodu - rekao je Šarlija pa dodao:

- Kad smo vidjeli vrijeme... Čestitam Rijeci na odličnoj utakmici, Fruku koji je prešao ovu ligu. Moramo spustiti glave, zaboraviti što je bilo i pripremiti se za utakmicu protiv Varaždina.

Hajduk je, porazu usprkos, i dalje vodeći na ljestvici. Dinamo mu se sad primaknuo na jedan bod, a za dva tjedna "bili" će u goste na Maksimir. No prije toga čekaju Varaždin.

- Nitko nije očekivao da ćemo ovako dobro izgledati i stajati na tablici, izuzev ove utakmice. Nema mjesta negativi, mi stariji moramo dići glave. Nema se drugo što puno analizirati po ovom vremenu. Moramo ići dalje - dodao je Šarlija.

