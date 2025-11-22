Šarlija: Fruk je prešao ovu ligu

Zvonimir Šarlija, stoper Hajduka, imao je nezahvalnu zadaću stati pred mikrofon MAXSporta nakon epske blamaže na Rujevici (5-0), najtežeg poraza u povijesti HNL-a. Rijeka je bila savršena.

Statistika Rijeka - Hajduk 5-0

Foto: Sofascore za 24sata

- Što se dogodilo? Ništa. Sve što može poći po zlu je pošlo po zlu. Primili smo brzi gol i imali šansu za izjednačenje. Igrali smo dobro do drugog gola. Sve što je moglo pasti u vodu je palo u vodu - rekao je Šarlija pa dodao:

- Kad smo vidjeli vrijeme... Čestitam Rijeci na odličnoj utakmici, Fruku koji je prešao ovu ligu. Moramo spustiti glave, zaboraviti što je bilo i pripremiti se za utakmicu protiv Varaždina.

Hajduk je, porazu usprkos, i dalje vodeći na ljestvici. Dinamo mu se sad primaknuo na jedan bod, a za dva tjedna "bili" će u goste na Maksimir. No prije toga čekaju Varaždin.

- Nitko nije očekivao da ćemo ovako dobro izgledati i stajati na tablici, izuzev ove utakmice. Nema mjesta negativi, mi stariji moramo dići glave. Nema se drugo što puno analizirati po ovom vremenu. Moramo ići dalje - dodao je Šarlija.