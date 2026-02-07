Šarlija: Lani nismo imali igru, a ove godine smo zaslužili više bodova. Osijek? Dobra momčad

Zvonimir Šarlija podijelio je svoja razmišljanja nakon pobjede Hajduka protiv Slaven Belupa na Poljudu (2-0).

- Mislim da je naša pobjeda potpuno zaslužena, kontrolirali smo utakmicu, otvorili je savršeno, golom... Možda ovo nije neka naša najljepša partija, ali lijepo je da smo pobijedili nakon jako teška dva i pol tjedna za nas. U drugom dijelu smo bili bolji na lopti, usporili smo igru, oni nam nisu stvorili ništa. I mi se mučimo s realizacijom, ali bitno je da nismo primili gol.

Kako se osjećate?

- Nisam u optimanom stanju, dugo sam bio 'out', još uvijek imam neke probleme, ne pomaže nam ni uvjeti u kojima radimo. Mi ovaj tjedan nismo odradili nijedan taktički trening, bili smo bez nogometnog treninga i ovako glatko dobiti utakicu to također nešto znači.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nakon prve pobjede lakše se diše?

- Možda večeras, od sutra kreću dani preživljavanja, svaki lošiji trening i rezultat je smak svijeta. Lani nismo imali igru, pa je bilo ajde da nešto odigramo, da imamo mlade..., sad je možda nešto malo drugačije. Ja sam ponosan na cijelu ekipu kako guramo ovu godinu, mislim da smo zaslužili puno više bodova, ali tu smo gdje jesno, u igri smo, blizu smo...

Slijedi Osijek?

- Oni su složili jako dobru ekipu, po meni za gornji dio prvenstvene ljestvice, a mi da možemo birati gdje igrati u gostima, birali bi da igramo na terenu kao što je Pampas i s veseljem čekamo tu utakmicu. Želio bih pohvaliti Slaven i njihov stožer i igrače. Izgubili su jako dobre igrače, želim im da nastave jer što su pokazali u prvih šest mjeseci da imaju jako dobrog i potentnog trenera i mlade igrače, i želim im dati punu podršku - zaključio je stoper Hajduka.