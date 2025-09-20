Šarlija: Imali smo potpunu kontrolu svih 90 minuta. Toplak: Ne znam što je gledao...

Dinamo je na gostovanju na Poljudu pobijedio Hajduk golovima Arbera Hoxhe u 44. minuti i Mounsefa Bakrara u 80. minuti. Ovom pobjedom "modri" su se odvojili od najvećeg rivala za tri boda i sada samostalno drže vrh ljestvice HNL-a. Poslije utakmice izjavu je dao Zvonimir Šarlija kojega je Gonzalo Garcia ovog puta upario u stoperskom tandemu s Hugom Gonzalezom, novopridošlim pojačanjem iz Španjolske.

- Utakmica je bila vrlo slična onoj u Varaždinu, samo što smo sada primili gol u 44. minuti. Imali smo potpunu kontrolu svih 90 minuta. Primili smo prvi gol iz kontre, drugi iz izgubljenog posjeda. Događaju se iste pogreške i to više nije slučajnost. Vrijeme je da nešto promijenimo - rekao je Šarlija.

Hajduk je ponovno izgledao jalovo prema naprijed, a završio je utakmicu bez ozbiljne prilike za gol.

- Imamo dobar izlaz od golmana, a kad dođemo do napada nemamo rješenja. U čemu je problem, moramo vidjeti sa stožerom. Da, to je problem.

Hoxha je zabio prvi gol tako što je driblingom izbacio Sigura i Pajazitija pa potom pogodio malu mrežicu. Lopta je na putu prema golu prošla kroz noge upravo Šarliji.

- Vidio sam da se namješta na udarac, krenuo sam čitati da bih smanjio distancu. Lopta me okrznula po listu i promijenila putanju, ali sve se to događa s razlogom i to su neke stvari koje se ponavljaju.

Na kraju se osvrnuo na Dinamo.

- Oni igraju isto cijelu sezonu, zasluženo su pobijedili i čestitam im - zaključio je stoper Hajduka.

Nakon izjave Šarlije, njegovo viđenje da je Hajduk dominirao svih 90 minuta utakmice komentirao je stručni komentator MAXSporta Samir Toplak.

- Ja ne znam koju je on utakmicu gledao. Valjda je još malo vruć zbog dojma - kazao je.