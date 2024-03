Šarlija uoči Dinama: Dosta stvari krenulo je loše u zadnje vrijeme. Moramo ih pobijediti

Zvonimir Šarlija prošlog je ljeta kao slobodan igrač došao u Hajduk i vrlo brzo se isprofilirao kao jedan od lidera i nezamjenjivi član prve postave. Pred njim i suigračima je u subotu utakmica za koju živi cijela Dalmacija. Poljud je odavno rasprodan. Splićani će od 19.30 ugostiti Dinamo u 28. kolu HNL-a.

Pokretanje videa... 01:36 Poljud | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Atmosfera je poljuljana u Hajduku nakon teškog poraza od Lokomotive, ali ništa nije izgubljeno. Ključna će biti sljedeća dva tjedna. Osim subotnjeg derbija i polufinala Kupa u srijedu protiv istog rivala, Splićani gostuju protiv Rijeke i dočekuju Osijek. Utakmice koje će odrediti ambicije Hajduka za ovu sezonu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Očekujemo dobru utakmicu i pobjedu, kao i uvijek. Sve ćemo napraviti da osvojimo tri boda koja su nam nužna. Atmosfera sigurno nije najbolja poslije zadnjeg kiksa, ni ne smije biti. Radimo na tome da vratimo onu našu staru dobru atmosferu. Nadam se da će tako i biti poslije prvog derbija - rekao je Šarlija za klupsku televiziju pa priznao kako atmosfera baš i nije najbolja.

Kako bi dodatno zbližio igrače uoči ključnog dijela sezone, Lukša Jakobušić je prošlog tjedna odveo igrače na teambuilding u Prag.

- Dosta stvari je krenulo loše u zadnje vrijeme, najviše što se tiče zdravstvenog biltena. Ali, mi smo Hajduk, imamo puno igrača i to ne smije nikad biti alibi. Tko je zdrav igrat, tko igra mora dati sve za pobjedu. Sve derbije s Dinamom ove sezone smo do sada dosta dobro odradili, skupili smo dosta bodova. Zadovoljni smo kako je to izgledalo. Ovu utakmicu moramo pobijediti. Tako ćemo se postaviti od prve minute i ići po tri boda koja moraju ostati na Poljudu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kakav je Dinamo?

- Digli su se, stabilizirali su se. Europa ih je bila digla, možda ih je sada malo i poremetila. Mislim da su u boljem momentu sada nego u prijašnjim derbijima. Odlična ekipa, odlični pojedinci. Klub koji je prvak toliko godina zaredom, veliki respekt.

Poljud će u subotu biti pun...

- Uvijek je tako. Navikli smo na to kroz cijelu sezonu. Publika je tu radi nas. Mi smo ih privukli i to zaslužili. Možda zadnje vrijeme malo kaskamo, ali ovo je još jedna prilika da im vratimo vjernost i koheziju koju imaju klub i navijači - zaključio je Šarlija.