'Sarmu obožavam, trenirao me De Boer, a želim u Dinamo...'

Uh, baš me strah ovog korona virusa... Situacija se otela kontroli, posebice u Istri. Najgore je što ne znamo kad će ovo ludilo završiti, ne znamo kako planirati iduće dane. Nadam se da će sve biti uredu što prije. Ovo nije normalno - priča nam zabrinuti ganski veznjak Obeng Regan (25) koji nepune tri godine igra u Hrvatskoj.

Simpatični Obeng ključna je karika u veznom redu Istre 1961, a prije dolaska u pulu branio je boje zaprešićkog Intera. Iza ovog skromnog Ganca zanimljiva je životna priča.

- Može se tako reći, haha. Sa 17 godina napustio sam lokalni Asante Kotoko i u potrazi za boljim životom otišao u Srbiju. Možete samo zamisliti kako je to kad jedan Ganac dođe u Kruševac - priča nam Obeng kroz smijeh pa dodaje:

- Potpisao sam za tamošnji Napredak. Ipak, da bi dobio trajnu vizu morao sam završiti srednju školu tamo. Internacionalnu? Ma kakvi! Išao sam u školu na srpskom jeziku, haha. Sva sreća pa sam došao u drugom polugodištu i zapravo išao u školu svega tri mjeseca pa sam se nekako provukao.

Jezična barijera predstavljala mu je veliki problem.

- Bilo je teško adaptirati se. Gotovo nitko od mojih suigrača u Srbiji nije znao engleski. Čak ni ljudi na ulici nisu baš dobro baratali engleskim. Prisililo me to da naučim srpski jezik... Ma, divna vremena - smije se Regan.

'Agent mi je minirao transfer u Ajax'

U Gani je bio velika perspektiva. Imao je sve, moć, snagu, top u lijevoj nozi. Baš pravi zadnji vezni.

- Proveo sam jedno vrijeme i u Feyenoordovoj akademiji u Gani. Bila je to prilika za boljim životom. Nekad mi nedostaje Gana, bilo bi lijepo da sam mogao ostati u svojoj državi, ali Europa ipak nudi veće mogućnosti, barem ako ste nogometaš.

Bome su ga pratili Nizozemci.

- Možete li zamisliti moje čuđenje kad me nazvao legendarni Frank de Boer i pozvao me da dođem na probu u Ajax. Bilo je to 2014. Preporučio me bivši srpski reprezentativac Marko Pantelić. Naravno da nisam dvojio, spakirao sam kofere i otišao put Amsterdama. Prvo sam dva treninga odradio s U-23 momčadi, a sve je De Boer pratio sa strane. Već sam na trećem treningu trenirao s prvom momčadi. Puno mi je tih dana pomogao Bojan Krkić jer među nama nije bilo jezične barijere. Da, tad sam već znao par srpskih riječi, ali trebalo mi je šest godina da ga razumijem u potpunosti. Još se mučnim s nekim izrazima, haha.

Morali smo priupitati gdje je zapelo s transferom u redove "kopljanika".

- De Boer je bio zadovoljan viđenim i već sam nakon tri treninga imao ugovor na stolu. Kao što to često biva u nogometu, ispao sam žrtvom pohlepe jednog agenta. Minirao je moj transfer jer je bio željan love... Tko zna, da sam tad potpisao za Ajax možda bi danas igrao za neke još veće klubove. Tužan sam se vratio u Srbiju i potpisao za Čukarički pa odmah u prvoj sezoni osvojio srpski Kup.

Put ga je kasnije odveo u Toplakov Inter, a danas je u Istri.

- Bilo mi je u Hrvatskoj kudikamo lakše prilagoditi se jer su srpski i hrvatski jezik slični. U Interu je atmosfera bila fantastična, zbilja ne bih mogao izdvojiti nekog s kime sam bio najbolji. U Istri je nešto drugačije. Puno igrača dolazi i odlazi, ali i tu sam se uspio sa svima povezati. Iako, uopće nam ne pomaže ova situacija s koronom. Nedostaju nam kolektivni treninzi koji su ključni u borbi za ostanak u ligi - požalio se Ganac.

Imao je Obeng jedan težak period u Istri. Ove zime dugo je bio na ledu, neko vrijeme nije trenirao s prvom momčadi, a pričalo se da je to zbog toga što dogovara inozemni transfer. Ipak, ostao je u Istri i nedavno odigrao vrlo dobru utakmicu u porazu od Dinama (2-0).

- Nije mi bilo lako. Pauzirao sam nekih pet-šest utakmica. Vjerujte mi da nemam pojma koji je konkretan razlog zbog kojeg neko vrijeme nisam igrao za prvu momčad.

'Svima je san zaigrati za Dinamo ili Hajduk'

Otkrio nam je Obeng kako je trener Ivan Prelec sa svojim stručnim stožerom isplanirao ovaj period u kojem su igrači u samoizolaciji.

- Dobili smo individualne programe kojih se trebamo pridržavati. Strašno mi je dosadno kod kuće. Gledam TV, igram se s djecom i odradim te treninge...

Regan je u HNL-u odigrao 65 utakmica i spreman je za iskorak.

- Tko ne bi volio igrati u klubovima poput Dinama, Hajduka, Rijeke, ili Osijeka. Mislim da svatko tko igra nogomet u Hrvatskoj želi nastupati za te klubove. Bilo bi sjajno da na ljeto dođe ponuda jednog od tih klubova, ili neka primamljiva ponuda iz inozemstva. Ako ne, nema veze. Odradit ću još jednu godinu u Istri jer mi do ljeta 2021. traje ugovor.

HNL mu je, kaže, jako dobar, a neki igrači posebno su ga impresionirali.

- Dani Olmo je super, tu su i Nikola Moro i Bruno Petković. Svi oni imaju kvalitetu, ali za mene je jedan broj 1. Arijan Ademi! Uvijek kad je na terenu igra sa srcem i to se vidi. Tako igram i ja i valjda ga zato toliko cijenim - objašnjava skromni Obeng.

Malo ga muči nostalgija za domom, ali sve rješava jedno toplo jelo...

- Sarmu obožavam, čak i više od ćevapa. Ipak, moram priznati da sam više fan afričke hrane. Kad sam igrao u Interu, često sam išao u jedan zagrebački afrički restoran. Toga u Puli nema i moram priznati da mi to nedostaje. Obitelj u Gani posjećujem jednom godišnje, za Božić - završio je Obeng.