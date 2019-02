Sarri ljutit na Kepu! Pogriješio je i moramo ga kazniti žestoko

Golman Chelseaja Kepa napravio je pravi "raspašoj" u svome klubu. Mladi Španjolac odbio je izaći iz igre u utakmici protiv Cityja u finalu Carabao kupa uoči penala, a njegov klub ga je zbog toga žestoko oderao po džepu kaznivši ga s milijun kuna.

Ispričao se Kepa zbog svoje reakcije, rekavši kako je to sve nesporazum, a to je priznao i trener Maurizio Sarri. No čini se da ipak nije riječ o nikakvom nesporazumu.

Sarri je na konferenciji za novinare uoči utakmice protiv Tottenhama rekao kako Kepa vjerojatno neće igrati i da mora snositi posljedice za svoje ponašanje.

- Moram poslati jasnu poruku svojoj ekipi. Moram donijeti odluku koja je najbolja za momčad. Ne znam hoće li Kepa biti u sastavu. To je odluka koju će donijeti ekipa, svi igrači. Pogriješio je i mora snositi neke posljedice. Ako odlučimo da nastupi, morat će biti spreman. I ako bude na klupi, morat će biti spreman. Bila je to neobična situacija, tako da su igrači bili šokirani. Razgovarao sam s Kepom, sa svima. Izspričao se kompletnom stručnom stožeru, ali to nije bilo dovoljno. Međutim, ne želimo ga ubijati sad - rekao je Sarri, čini se ovaj put, pravu istinu o tome događaju.

Kepa je nakon utakmice rekao da je to bio nesporazum, da su ga mučili grčevi i da je Sarri mislio da ne može nastaviti utakmicu i da ga je zato htio zamijeniti. To je kasnije potvrdio i Sarri, no čini se da je ipak prava istina ta da mladi Španjolac nije htio izaći iz igre. Talijanski trener htio je uvesti argentinskog golmana Caballera koji je branio u Cityju dvije godine i poznaje svoje bivše suigrače sigurno bolje od Kepe. No mladi Španjolac mu je upropastio planove.

Čini se tako da će najskuplji golman svijeta postati radijator i gledati utakmice svoje momčadi s klupe zbog svog neposluha.