Satoshi Ishii glumio u filmu s holivudskom zvijezdom. Pohvalio se moćnom fotkom

Satoshi Ishii (38), japanski borac s hrvatskom putovnicom, debitira na velikom platnu u filmu The Smashing Machine koji u hrvatska kina stiže 2. listopada. Riječ je o biografskoj drami Bennyja Safdieja koja prati život legendarnog UFC prvaka Marka Kerra.

Glavnu ulogu ima Dwayne "The Rock" Johnson, a oskarovka Emily Blunt utjelovljuje Kerrrovu bivšu suprugu Dawn Staples. Film prikazuje meteorski uspon borca koji je osvojio dva uzastopna UFC turnirska naslova te njegovu bolnu borbu s ovisnošću izazvanom ozljedama i lijekovima protiv bolova. Inspiraciju crpi iz dokumentarca iz 2002. godine koji je ogolio Kerrrovu unutarnju borbu i prelazak u japanski PRIDE.

Ishii u filmu glumi Ensona Inouea, borca kojeg je Kerr pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca u kultnom Grand Prixu 2000., ostvarivši svoju jedanaestu pobjedu zaredom. Posebnu draž hrvatskoj publici donosi i spominjanje Branka Cikatića, koji je ostavio dubok trag u povijesti PRIDE-a.

Publika u filmu može vidjeti i poznata lica borilačkog sporta, od Basa Ruttena do Oleksandra Usika apsolutnog boksačkog prvaka, dok spektakularne borbe na velikom ekranu prizivaju energiju nekih od najvažnijih trenutaka MMA povijesti.

Film je 29. travnja dobio prvi službeni trailer, a američku je premijeru doživio u srcu filmske industrije na Beverley Hillsu. Ondje je sudjelovao i Ishii, koji se s ponosom fotografirao s kolegom Dwayneom Johnsonom. Na Instagramu je poručio: “Bez riječi sam od emocija”.