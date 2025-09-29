Vrhunski početak hrvatske MMA reprezentacije na SP-u: Dvojica u četvrtfinalu, jedan u osmini

Hrvatska amaterska MMA reprezentacija vrhunski je krenula na velikom natjecanju! Pod vodstvom novoga predsjednika Hrvatske MMA Unije Aleksandra Zorića i izbornika Saše Drobca stigli su do tri pobjede u kavezu, dvije bez borbe i jednog poraza.

Prvi je u kavez izašao Patrik Bilić (23) u super welteru (-79,4 kg), slavio je protiv Španjolca Luisa Coronada (26), i to nesvakidašnjim zahvatom gušenja, tzv. buggy chokeom, koji se teško izvodi s pozicije na leđima i rijetko se viđa u kavezu. Imao je nekoliko "borbenih znakova" na licu Patrik, ali spreman je za nastavak turnirskog natjecanja.

Nakon njega je u kavez u gruzijskoj prijestolnici Taškentu ušao Franco Jerković u lakoj (-70,3 kg) kategoriji i jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio Engleza Micaha Matibirija (22), a nakon njega je bez borbe slavio i protiv marokanskog predstavnika Jaafara Medbouha (25) jer on nije uspio zadovoljiti težinsku kategoriju.

Teško je ovo i nezahvalno natjecanje jer nema vremena za mnogo rekuperacije nakon meča i povratak kilograma zato što idući meč donosi novo vaganje zbog kojega možete ispasti. Dogodilo se to ili pak ozljeda protivniku Patrika Bilića s kojim se trebao boriti u osmini finala pa je i on bez borbe ušao u četvrtfinale.

Drugi dan je Jan Gojsalić (22) u srednjoj (-83,9 kg) kategoriji slavio jednoglasnom sudačkom odlukom Talijana Branda Di Pietra (21) i ušao u četvrtfinale, a Marko Mioč (21) u poluteškoj kategoriji (-93 kg) je jednoglasnom sudačkom odlukom izgubio od predstavnika Angole.