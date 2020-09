Satoshi u šoku: Dominirao pa ostao bez pobjede, Poljak teško nokautirao Erka Juna u 1. rundi

Oba Cro Copova borca izgubila su sudačkom odlukom. Ishii nakon pet rundi rata u kojem nije uspio postati prvak, a Milenković nakon tri u kojima je protivnik bio bolji

<p>U subotnju večer održan je <strong>EMC 5</strong> na kojem je nastupio niz hrvatskih i hrvatskoj javnosti poznatih MMA boraca. <strong>Satoshi Ishii i Saša Milenković</strong> iz Cro Cop Teama,<strong> Sara Luzar Smajić</strong> iz Dijakovićeva UFD Gyma i bh. borac te zvijezda KSW-a <strong>Erko Jun</strong> odradili su borbe na večerašnjoj priredbi u Dusseldorfu, a događaju je nazočio i sam <strong>Mirko Filipović</strong>, koji je kasnije teškaškom prvaku uručio pojas.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ishii trenira</strong></p><p>Oba Cro Copova borca izgubila su jednoglasnom sudačkom odlukom. Ishii nakon pet rundi rata u kojem nije uspio postati prvak, a Milenković nakon tri u kojima je protivnik bio bolji.</p><p>Satoshi Ishii nije uspio postati <strong>Elite MMA Championship</strong> prvak u teškoj kategoriji. Bolji od hrvatskog Japanca bio je Englez <strong>Stuart Austin</strong>, kojem je <strong>Mirko Filipović </strong>na kraju borbe stavio pojas oko struka.</p><p>Iako je Ishii veći dio glavne borbe EMC 5 priredbe kontrolirao u klinču i uz kavez, a ubilježio je i pored toga nekoliko rušenja, suci su, možda i na iznenađenje nekih, meč presudili u korist nekadašnjeg Bellatorovog borca, piše <a href="https://fightsite.hr/regija/emc-5-porazi-ishiija-i-milinkovica-jun-sokiran-u-prvoj-minuti-meca-luzar-smajic-svladala-nizozemku/10469716/" target="_blank">fightsite</a>.</p><p>Osječki teškaš <strong>Saša Milinković </strong>(7-3) nije uspio vezati dvije pobjede zaredom te je u Njemačkoj poražen od domaćeg predstavnika Kasima Arasa (5-1).</p><p>Član Cro Cop Gyma nakratko se našao u problemima krajem uvodne runde kada je primio nekoliko ozbiljnijih udaraca te u prvoj polovici druge kada se izvukao iz Arasovog pokušaja gušenja. Polovicom druge runde uspio je uspostaviti konce i dobro odraditi borbu do kraja, no to nije uvjerilo suce pa je izgubio jednoglasnom odlukom.</p><p><strong>Erko Jun </strong>izgubio je nokautom u prvoj rundi. Nokautirao ga je Poljak Damian Olszewski i bilo je to veliko iznenađenje, najveće u cijeloj večeri. Poljaku je sjeo jedan sjajan desni kroše kojim je srušio KSW-ovu zvijezdu nakon samo tridesetak sekundi borbe.</p><p>Čast naših boraca obranila je <strong>Sara Luzar Smajić</strong>, koja je stigla do svoje druge profesionalne pobjede. Hrvatska borkinja sudačkom je odlukom nakon tri runde borbe svladala Nizozemku <strong>Kaylee Vos </strong>(1-2).</p><p>Sara je kontrolirala cijeli meč, konstantno pritiskala, bila bolja suparnica i na koncu stigla do dominantne pobjede.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sara Luzar Smajić</strong></p>