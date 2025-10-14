Obavijesti

NIŠTA OD REKORDA

Saudijci bili spremni iskrcati čak 400 milijuna eura za Yamala? Barcelona ih hladno odbila

Piše Domagoj Vugrinović,
Saudijci bili spremni iskrcati čak 400 milijuna eura za Yamala? Barcelona ih hladno odbila
Foto: Siu Wu

Yamal je nedavno navršio 18 godina i u proljeće potpisao novi ugovor s Barcelonom koji vrijedi do 2031. godine

Još od 2017. godine Neymar drži rekord po najvećoj odšteti plaćenoj za jednog igrača. Tada je PSG za usluge Brazilca platio nevjerojatnih 222 milijuna eura, a špekuliralo se da je to bio samo dio onoga što je Neymar ispregovarao. Navodno su mu vlasnici sagradili i lanac hotela u Parizu, a dobivao je novac i svaki put kad bi pljeskao navijačima.

Iako taj iznos i osam godina kasnije zvuči nestvarno, prema navodima španjolskog portala Fichajes, riječ je o “kikirikiju” u usporedbi s ponudom koja je ovoga ljeta stigla u Barcelonu. Naime, Al-Hilal je silno želio dovesti Barcino čudo od djeteta Laminea Yamala u Saudijsku Arabiju i bio je spreman to platiti. Koliko? Čak 400 milijuna eura!

Klub koji se tek počeo izvlačiti iz financijskih problema ipak je odbio ponudu. Kako navodi Fichajes, čelnici Al-Hilala kontaktirali su Barcelonu čim su dobili dopuštenje za pregovore i odmah poslali službenu ponudu. Međutim, odgovor iz Katalonije bio je izričit.

"Barcelona ne razmatra prodaju igrača koji je zamišljen kao simbol kluba u idućih najmanje deset godina", pišu Španjolci.

Yamal je nedavno navršio 18 godina i u proljeće potpisao novi ugovor s Barcelonom koji vrijedi do 2031. godine. Prema istom izvoru, ugovor mu jamči godišnju plaću od oko 10 milijuna eura te bonus na potpisivanje od 25 milijuna eura, raspoređen kroz šest sezona.

Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik
Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Mladi Španjolac trenutno se oporavlja od ozljede stidne kosti, a odmor od rehabilitacije iskoristio je za posjet Hrvatskoj, gdje boravi u društvu hrvatskog menadžera Andyja Bare. Za Barcelonu je odigrao 111 utakmica, postigao 27 golova i dodao 38 asistencija.

