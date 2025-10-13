Obavijesti

Sport

Komentari 0
PIŠE GOAL

Parižani spremaju novi transfer koji će šokirati nogomet? Žele dovesti nevjerojatnog Yamala

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Parižani spremaju novi transfer koji će šokirati nogomet? Žele dovesti nevjerojatnog Yamala
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Kako navodi portal Goal, PSG bi u Barcelonu mogao poslati čak 250 milijuna eura za Laminea Yamala, što bi još jednom zatresno nogometni svijet. Ipak, još ništa nije konkretizirano

Dok se Lamine Yamal odmarao u Hrvatskoj, u nogometnom svijetu počele su kolati priče o još jednom bombastičnom transferu. Mladi Španjolac već je postao "alfa i omega" velikana iz Katalonije i Barcelona nema zamjenu za njega na krilu. Ipak, pojavile su se glasine kako je aktualni prvak Europe "naciljao" tinejdžersko čudo od djeteta.

LaLiga - FC Barcelona v Real Sociedad
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Kako prenosi Goal, PSG bi mogao još jednom mogao šokirati nogometni svijet i poslati nevjerojatnih 250 milijuna eura u Barcelonu za Yamala. Poznati francuski novinar Romain Molina rekao je da vlasnici PSG-a ozbiljno razmišljaju o dovođenju mladog Španjolca te da neće pitati za cijenu. Ako se taj transfer dogodi, sigurno će probiti rekord koji za sada također drži PSG. Naime, 2017. upravo je Barceloni poslao 222 milijuna eura za Neymara.

Yamala u Kataloniji smatraju nasljednikom legendarnog Lionela Messija, koji je također dio karijere proveo u glavnom gradu Francuske, a sada ostaje za vidjeti kako će se razvijati karijera jednog od najtalentiranijih nogometaša današnjice. Yamal je dijete Barcelone i teško će ga Katalonci pustiti, a i njemu je zasigurno sjajno u Barceloni, ali ako stigne "nemoralna" ponuda, sve je moguće. 

ZVIJEZDA U HRVATSKOJ Andy Bara za 24sata: 'Yamal je s curom Nicole uživao na brodu'
Andy Bara za 24sata: 'Yamal je s curom Nicole uživao na brodu'
POSJETIO HRVATSKU Lamine Yamal pozirao s dresom NK Kustošije! 'Ne, ovo nije AI...'
Lamine Yamal pozirao s dresom NK Kustošije! 'Ne, ovo nije AI...'

Lamine Yamal je sa svojih 18 godina odigrao već 111 utakmica za Barcelonu, zabio 27 golova te 38 puta asistirao i vrlo brzo se profilirao u vođu katalonske momčadi. Pred njim je zasigurno svijetla budućnost, a ostaje za vidjeti gdje će nastaviti karijeru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala
PRIČUVE ODUŠEVILE

VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala

Hrvatska je pred 7579 gledatelja odigrala sjajnu utakmicu, a do pobjede su ju nosili Fruk, Sučić i Erlić. Sva trojica zabila su prvijence. Za izravan plasman na SP sada nam je dovoljan bod u Rijeci protiv Farskih Otoka
FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'
SKROMNI MARTIN

FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'

Martin Erlić je debitirao za Hrvatsku u lipnju 2022. godine protiv Francuske, a u nedjelju je protiv Gilbraltara (3-0) zabio prvi gol u 11. nastupu. Ovaj skromni mladić iz Tinja oduševio je Hrvatsku. Kada dođe doma, pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima
FOTO Velika fešta u Varaždinu: Evo kako su 'vatreni' proslavili pobjedu i plasman na Mundijal
SLAVLJENIČKA GALERIJA

FOTO Velika fešta u Varaždinu: Evo kako su 'vatreni' proslavili pobjedu i plasman na Mundijal

HRVATSKA - GIBRALTAR 3-0 'Vatreni' su dominantnom izvedbom stigli na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo. Publika u Varaždinu mogla je uživati u dobroj igri, ali i velikom slavlju Modrića, Gvardiola, Kovačića... Sve je s tribina pratila i bivša ministrica financija Martina Dalić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025