Parižani spremaju novi transfer koji će šokirati nogomet? Žele dovesti nevjerojatnog Yamala

Dok se Lamine Yamal odmarao u Hrvatskoj, u nogometnom svijetu počele su kolati priče o još jednom bombastičnom transferu. Mladi Španjolac već je postao "alfa i omega" velikana iz Katalonije i Barcelona nema zamjenu za njega na krilu. Ipak, pojavile su se glasine kako je aktualni prvak Europe "naciljao" tinejdžersko čudo od djeteta.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Kako prenosi Goal, PSG bi mogao još jednom mogao šokirati nogometni svijet i poslati nevjerojatnih 250 milijuna eura u Barcelonu za Yamala. Poznati francuski novinar Romain Molina rekao je da vlasnici PSG-a ozbiljno razmišljaju o dovođenju mladog Španjolca te da neće pitati za cijenu. Ako se taj transfer dogodi, sigurno će probiti rekord koji za sada također drži PSG. Naime, 2017. upravo je Barceloni poslao 222 milijuna eura za Neymara.

Yamala u Kataloniji smatraju nasljednikom legendarnog Lionela Messija, koji je također dio karijere proveo u glavnom gradu Francuske, a sada ostaje za vidjeti kako će se razvijati karijera jednog od najtalentiranijih nogometaša današnjice. Yamal je dijete Barcelone i teško će ga Katalonci pustiti, a i njemu je zasigurno sjajno u Barceloni, ali ako stigne "nemoralna" ponuda, sve je moguće.

Lamine Yamal je sa svojih 18 godina odigrao već 111 utakmica za Barcelonu, zabio 27 golova te 38 puta asistirao i vrlo brzo se profilirao u vođu katalonske momčadi. Pred njim je zasigurno svijetla budućnost, a ostaje za vidjeti gdje će nastaviti karijeru.