Saudijci mijenjaju i pikado: Evo kako planiraju potrošiti lovu

Uoči turnira Svjetske serije pikada koji se sljedeći tjedan održava u Saudijskoj Arabiji, najavljen je najveći bonus nagradni fond u povijesti ovog sporta, nudeći igračima priliku da za gotovo savršenu izvedbu osvoje vrtoglavih 200.000 američkih dolara.

Naime, svaki igrač koji uspije završiti "leg" sa savršenih devet strelica automatski će osvojiti 100 tisuća dolara. No, prava inovacija slijedi nakon toga, dobit će priliku baciti i desetu, dodatnu strelicu. Ako tom strelicom pogode centar mete (bullseye), njihov će se bonus udvostručiti na nevjerojatnih 200 tisuća dolara.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Ovaj potez ne samo da podiže uloge na dosad neviđenu razinu, već je i jasan pokazatelj sve većeg utjecaja i financijske moći Saudijske Arabije u organizaciji vrhunskih sportskih događaja. Nakon što su privukli velika imena u nogometu, boksu i Formuli 1, čini se da je i pikado postao dio njihove globalne sportske strategije.

Objava je očekivano izazvala lavinu komentara među pratiteljima. Dok su jedni izražavali oduševljenje zbog ovako izdašne nagrade, drugi su bili skeptičniji, ističući financijsku pozadinu cijele priče.

"Tako to počinje, promotori krenu s pričom 'budućnost je u Saudijskoj Arabiji', iako su dvorane prazne, ali novac govori svoje", istaknuo je jedan korisnik. Drugi su se našalili na račun tinejdžerske senzacije Lukea Littlera, komentirajući: "Luke Littler će se sigurno dobro zabaviti".

