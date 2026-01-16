Obavijesti

Sport

Komentari 2
UVODE 10. STRELICU

Saudijci mijenjaju i pikado: Evo kako planiraju potrošiti lovu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Saudijci mijenjaju i pikado: Evo kako planiraju potrošiti lovu
Foto: Paul Childs/REUTERS

Nakon što su privukli velika imena u nogometu, boksu i Formuli 1, čini se da je i pikado postao dio njihove globalne sportske strategije. Ipak, kad ima love, ima i načina...

Admiral

Uoči turnira Svjetske serije pikada koji se sljedeći tjedan održava u Saudijskoj Arabiji, najavljen je najveći bonus nagradni fond u povijesti ovog sporta, nudeći igračima priliku da za gotovo savršenu izvedbu osvoje vrtoglavih 200.000 američkih dolara.

Naime, svaki igrač koji uspije završiti "leg" sa savršenih devet strelica automatski će osvojiti 100 tisuća dolara. No, prava inovacija slijedi nakon toga, dobit će priliku baciti i desetu, dodatnu strelicu. Ako tom strelicom pogode centar mete (bullseye), njihov će se bonus udvostručiti na nevjerojatnih 200 tisuća dolara.

World Darts Championship
Foto: Paul Childs/REUTERS

Ovaj potez ne samo da podiže uloge na dosad neviđenu razinu, već je i jasan pokazatelj sve većeg utjecaja i financijske moći Saudijske Arabije u organizaciji vrhunskih sportskih događaja. Nakon što su privukli velika imena u nogometu, boksu i Formuli 1, čini se da je i pikado postao dio njihove globalne sportske strategije.

Objava je očekivano izazvala lavinu komentara među pratiteljima. Dok su jedni izražavali oduševljenje zbog ovako izdašne nagrade, drugi su bili skeptičniji, ističući financijsku pozadinu cijele priče.

"Tako to počinje, promotori krenu s pričom 'budućnost je u Saudijskoj Arabiji', iako su dvorane prazne, ali novac govori svoje", istaknuo je jedan korisnik. Drugi su se našalili na račun tinejdžerske senzacije Lukea Littlera, komentirajući: "Luke Littler će se sigurno dobro zabaviti".
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta
UŽIVO Transferi: Bašić produžio vjernost Laziju, Istra dovodi mladog lijevog beka iz Dinama
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bašić produžio vjernost Laziju, Istra dovodi mladog lijevog beka iz Dinama

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026