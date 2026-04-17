Saudijci su smijenili izbornika: Renard odlazi tik pred Mundijal

Francuz Hervé Renard (57) u petak je za AFP objavio da je smijenjen s mjesta izbornika Saudijske Arabije, dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 2026., na kojem će ta nacija sudjelovati. Renard je vodio Saudijsku Arabiju od kraja 2024. nakon prvog mandata između 2019. i 2023. godine.

- Takav je nogomet. Saudijska Arabija se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo sedam puta, a dva puta sa mnom. I postoji samo jedan izbornik koji je vodio momčad i u kvalifikacijama i do Svjetskog prvenstva, a to sam ja, 2022. Barem će biti tog ponosa - rekao je Francuz.

Nakon prilično razočaravajućeg mandata kao glavni izbornik francuske ženske reprezentacije, Hervé Renard, sada 57-godišnjak, vraćen je u jesen 2024. nakon što je Talijan Roberto Mancini otpušten nakon domaćeg poraza 0-2 protiv Japana u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Hervé Renard, čiji je ugovor bio na dvije godine, odnosno do nakon Svjetskog prvenstva, otpušten je iako se Saudijska Arabija kvalificirala za svoje sedmo finale Svjetskog prvenstva, treće zaredom. Saudijci će se u skupini H suočiti sa Španjolskom, Urugvajem i Zelenortskim Otocima.

Tijekom posljednjeg izdanja u Kataru krajem 2022., pod vodstvom Hervéa Renarda, ostvarili su uvjerljivu pobjedu u grupnoj fazi protiv Argentine, kasnijeg svjetskog prvaka (2-1).Tijekom posljednje reprezentativne pauze krajem ožujka, Saudijska Arabija izgubila je obje prijateljske utakmice, protiv Egipta (4-0) i Srbije (2-1).

Francuz nije dao nikakve naznake o svojoj budućnosti, a ime njegovog nasljednika još nije poznato. Renarda se, inače, dovodilo u vezu kao budućeg izbornika Gane, koja je na SP u skupini s Hrvatskom.