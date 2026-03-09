Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZBOG PRIGOVORA SUCU

Savez je kaznio osvajača Zlatne lopte! Evo koliko mora platiti

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Savez je kaznio osvajača Zlatne lopte! Evo koliko mora platiti
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Rodri je kažnjen s 80.000 funti zbog kritike suca nakon remija Cityja s Tottenhamom u veljači. Optužio je suca Jonesa za pristranost, no FA nije imao milosti i skupo ga kaznio. Nije dobio nikakvu suspenziju za buduće utakmice

Admiral

Veznjak Manchester Cityja Rodri (29) kažnjen je u ponedjeljak s 80.000 funti zbog komentara o sucu nakon utakmice engleske Premier lige protiv Tottenhama. Rodri je optužio suca Roberta Jonesa da "nije neutralan" nakon remija Cityja s Tottenhamom 2-2 1. veljače

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tko je Rodri? Živio je u domu i vozio polovnu Corsu: 'Ismijavali su me, ali nije me bilo briga...' 00:53
Tko je Rodri? Živio je u domu i vozio polovnu Corsu: 'Ismijavali su me, ali nije me bilo briga...' | Video: 24sata/reuters

Nogometni savez (FA) priopćio je da je Rodri priznao optužbu za nedolično ponašanje tijekom intervjua nakon utakmice, nakon što je dao komentare koji su implicirali pristranost i dovodili u pitanje integritet suca.

Rodri File Photo
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Rodri je bio ljut na gol Dominica Solankea koji je priznat nakon što je, čini se, udario nogom braniča Cityja Marka Guéhija u nogu.

"Znam da smo toliko toga pobijedili i ljudi ne žele da pobijedimo, ali sudac mora biti neutralan. Nije fer jer smo toliko naporno radili. Kad završi, ostanete frustrirani", rekao je tada Španjolac Rodri, dobitnik Zlatne lopte 2024 godine.

Premier League - Manchester City v Nottingham Forest
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Rodri je u dresu Cityja odigrao 289 utakmica, zabio 28 golova i podijelio 32 asistencije. Bio je glavni lider 'građana' u lovu na tripletu 2023. U karijeri je igrao još za Villarreal i Atletico Madrid, a sa Španjolskom je 2024. osvojio Europsko prvenstvo. Na početku prošle sezone puknuli su mu prednji križni ligamenti i zbog toga nije igrao nogomet devet mjeseci. Ugovor s klubom iz Manchestera ima do 2027., a prema Transfermarktu vrijedi 65 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
PODBADANJE RIVALA

FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
VIDEO Ludnica na Maksimiru! Navijači su dočekali dinamovce
SLAVI SE POBJEDA

VIDEO Ludnica na Maksimiru! Navijači su dočekali dinamovce

Na gostovanje u Split doputovalo je oko 1800 navijača zagrebačkog kluba, a oni koji su ostali u Zagrebu dočekali su plave junake u kasnim nedjeljnim satima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026