Savez je kaznio osvajača Zlatne lopte! Evo koliko mora platiti

Veznjak Manchester Cityja Rodri (29) kažnjen je u ponedjeljak s 80.000 funti zbog komentara o sucu nakon utakmice engleske Premier lige protiv Tottenhama. Rodri je optužio suca Roberta Jonesa da "nije neutralan" nakon remija Cityja s Tottenhamom 2-2 1. veljače

Nogometni savez (FA) priopćio je da je Rodri priznao optužbu za nedolično ponašanje tijekom intervjua nakon utakmice, nakon što je dao komentare koji su implicirali pristranost i dovodili u pitanje integritet suca.

Rodri je bio ljut na gol Dominica Solankea koji je priznat nakon što je, čini se, udario nogom braniča Cityja Marka Guéhija u nogu.

"Znam da smo toliko toga pobijedili i ljudi ne žele da pobijedimo, ali sudac mora biti neutralan. Nije fer jer smo toliko naporno radili. Kad završi, ostanete frustrirani", rekao je tada Španjolac Rodri, dobitnik Zlatne lopte 2024 godine.

Rodri je u dresu Cityja odigrao 289 utakmica, zabio 28 golova i podijelio 32 asistencije. Bio je glavni lider 'građana' u lovu na tripletu 2023. U karijeri je igrao još za Villarreal i Atletico Madrid, a sa Španjolskom je 2024. osvojio Europsko prvenstvo. Na početku prošle sezone puknuli su mu prednji križni ligamenti i zbog toga nije igrao nogomet devet mjeseci. Ugovor s klubom iz Manchestera ima do 2027., a prema Transfermarktu vrijedi 65 milijuna eura.