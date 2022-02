Naravno da osmo mjesto ne može biti uspjeh i ne možemo govoriti da smo dobro prošli. Činjenica je da je prvenstvo bilo ako to mogu reći 'specifično' i nikad do sad se na natjecanjima nije događala ovakva korona krina. Ne samo Hrvatska, već mnoge reprezentacije su imale problema s tim i na kraju možemo reći da su do finala osim nekakve kvalitete zapravo došle reprezentacije s najmanje zaraženih igrača, započeo je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac na gostovanju u emisiji 'RTL Danas'.

Jedno od najčudnijih Europskih prvenstava u povijesti završilo je sa Švedskom na tronu, ali puno će se više pričati o svemu drugome nego o samim igrama na terenu. Mnogo je igrača procirkuliralo parketom, a pogotovo u dresu Hrvatske.

- Mogu reći samo da nažalost od onih igrača koje je izbornik pripremao su došli samo neki pa nismo mogli vidjeti kako bi izgledala reprezentacija koju je izbornik pripremao. Moram priznati da je od prve utakmice sve bila jedna velika improvizacija, što se vidjelo i na terenu. A ono što mogu je zahvaliti se u ime Hrvatskog rukometnog saveza svim igračima koji su izlagali svoj život, zdravlje i nastavak karijere kako bi igrali u hrvatskom dresu. Bili su pozivi rano ujutro, usred noći, dečki su se spremno odazivali i zaslužili su svaku pohvalu - objasnio je Grahovac.

No, priliku nisu dobili svojevremeno nositelji hrvatske reprezentacije Manuel Štrlek (33), Igor Karačić (33) i Marin Šego (36).

- To su pitanja koja su trebala biti upućena izborniku, a ne meni. Ja ne sastavljam listu igrača, samo iznosim činjenice koje su se događale na prvenstvu. Kroz turnir se izredalo tridesetak imena, od početne reprezentacije je na kraju igrala druga reprezentacija i to govori da je sve bila čista improvizacija - pojasnio je predsjednik Saveza.

Pitanje koje se postavlja je ono ima li izbornik Hrvoje Horvat podršku HRS-a i što će se dogoditi na današnjem sastanku.

- Vidjet ćemo kad nam se iznesu svi detalji kad vidimo kompletnu situaciju, kad obavimo razgovor sa stožerom, znat ćemo konkretne odgovore.