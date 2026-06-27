Savićević: Hrvati su u padu, ali turnirska su momčad i proći će

Dejan Savićević bio je bio je jedan od najboljih igrača na prostoru bivše Jugoslavije s kraja 80-tih i početka 90-tih godina. Njegova Crna Gora nije ni blizu Svjetskog prvenstva, no prati reprezentacije iz regije.

- Hrvate sam gledao cijelu utakmicu protiv Engleza i drugo poluvrijeme protiv Paname. Mogli su odmah nakon gola zatvoriti utakmicu, ali su se dosta mučili do kraja. Nadam se da će pobijediti u trećem kolu ili odigrati barem neriješeno i proći dalje. Imaju taj turnirski mentalitet. Malo su u padu, ali drže se. Ne sumnjam da će proći. Bosna i Hercegovina ispunila je očekivanja plasmanom u nokaut-fazu. Sada će im biti teško protiv domaćina Amerikanaca, za koje čujem da igraju dobro. Navijam za njih - rekao je Dejan Savićević za Mozzart Sport.

On je karijeru započeo u Budućnosti iz Podgorice, a veliki trag ostavio je u dresu Crvene zvezde, s kojom je 1991. godine osvojio naslov europskog prvaka. Nakon toga uslijedio je prelazak u AC Milan i tamo je 1994. godine osvojio Ligu prvaka. Po završetku igračke karijere ostao je u nogometu. Dugi niz godina je predsjednik Nogometnog saveza Crne Gore, a često je i delegat FIFA-e.