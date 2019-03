'Savjet Daliću i igračima? Pod hitno zaboravite Rusiju i SP...'

Među brojnim uzvanicima koji su se pojavili na svečanosti povodom 100. rođendana Akademije HNK Hajduk Luka Kaliterna, stigao je i nekadašnji najbolji strijelac Europe i trener Hajduka Josip Skoblar.

- Došao sam odati počast i respekt Luki Kaliterni, ali ne samo njemu, nego i Anti Bići Mladiniću, Tomislavu Iviću i brojnim drugim velikim trenerima koji su odgajali generacije igrača Hajduka.

Koje vas uspomene najviše vežu uz Hajduk?

- Svakako dva kupa koja sam osvojio kao trener, to su mi najdraži uspjesi u mojoj cijeloj sportskoj karijeri, i njih bih posebno izdvojio.

Draži i od zlatne kopačke koju ste kao najbolji strijelac Europe zaslužili dok ste igrali za Marseilles?

- Kategorički tvrdim, osvojiti dva kupa s Hajdukom u onoj vrijeme je bilo jako teško, bio je to pravi podvig. I '87, a pogotovo '91. I zbog toga su mi toliko i prirasli srcu. Trofej je trofej, a neki se danas hvale uspjehom da su ispali u osmini finala Europske lige. I to mi smeta, ako si ponosan na osminu finala, što bi bio onda da si osvojio trofej? Na žalost, mi se u Hrvatskoj općenito gubimo u osrednjosti, zadovoljavamo se malim stvarima, i to mi jako smeta. I to ne samo u nogometu, nego općenito, u svim domenama.

Kako gledate na današnji Hajduk?

- Vjerojatno kao i svi ostali. Kaže se da 'Hajduk živi vječno' i to stoji, ali Hajduk je klub koji treba dominirati i osvajati trofeje, ne živi se od parola nego od rezultata, a rezultata nema. Dakle, nema rezultata, i tako ga i vidim.

Imate li uvida u nadarene Hajdukove igrače koji dolaze, ima li talentiranih igrača?

- Ima talenata kao što ih je uvijek i bilo, a ima i trenera koji će s njima raditi. No ma koliko se mi hvalili talentima, trebali bi se upitati gdje su rezultati. Ivić je uvijek govorio da je rezultat mjerilo svega, ako nemaš rezultata, onda je sve što govoriš govor u prazno, nema sadržaja... Hajduk je klub koji mora imati rezultate, ne može se zadovoljavati da bude ne znam koji u prvenstvu. Mora biti uz bok Dinamu i Rijeci kao nositelj kvalitete hrvatskog nogometa.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Kako komentirate činjenicu da je Zadar dao jako puno kvalitetnih igrača i reprezentativaca, a klub je na koljenima, pitanje je hoće li i preživjeti?

- Svi ti igrači na koje mislite su se rodili u Zadru, ali realnost je da su oni postali to što jesu tek kad su otišli iz Zadra. To vam govori sve o sportskoj politici grada Zadra...

Započinju kvalifikacije za Euro, dosta je problema sa sastavom, kako vidite budućnost reprezentacije?

- Silom prilika dolaze novi mladi igrači, kompozicija momčadi će se mijenjati, čeka nas novo dokazivanje... Moj savjet je da pod hitno treba zaboraviti ono što se dogodilo u Rusiji, ne može se vječno živjeti od toga da smo bili drugi.

Vaš nogometni i životni put je na relaciji Hrvatska - Francuska, kako ste doživjeli finale SP i je li Francuska zasluženo slavila?

- Objektivno, ako mogu biti objektivan, a mislim da mogu, Francuzi su zaslužili pobjedu jer su bili bolji. Možemo mi sad reći ovo i ono, pronaći razloge u mentalnom i fizičkom umoru naše reprezentacije od silnih produžetaka i stresa zbog penala..., ali oni su pobjedu zaslužili na terenu.

Mnoge su reprezentacije nakon velikih uspjeha doživjele veliki pad. Je li vas strah kvalifikacija za Euro koje upravo počinju?

- Ne, nije me strah, uostalom, nesportski bi bilo unaprijed govoriti da se mi moramo plasirati. Ne, mi to moramo zaslužiti na terenu. Svaka utakmica je novo dokazivanje, ne možemo živjeti na staroj slavi, na finalu SP. Čekaju nas izuzetno zahtjevne kvalifikacije, svi će se posebno paliti na nas, a mi moramo biti dovoljno čvrsto na zemlji da bi opravdali ulogu favorita, i da bi prošli kvalifikacije.

Može li to izbornik Dalić napraviti?

- Iskreno, ne poznajem ga dovoljno da bih nešto posebno rekao o njemu.