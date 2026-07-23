Savršena večer za HNL klubove! Evo kako su igrali potencijalni protivnici i kad je treće pretkolo

Varaždin je srušio češki Jablonec s 3-2 u sjajnoj utakmici i tako s jako važnom prednosti ide na gostovanje. Rijeka je nešto teže od očekivanog dobila irski Derry City 1-0, a Hajduk je na Poljudu s 2-0 sredio ciparski Pafos. Tako su svi hrvatski predstavnici pobijedili domaće susrete i jednom nogom zakoračili dalje.

E sad, kako svi naši klubovi imaju pravo sanjati prolaz, tako ćemo pogledati kako su igrali njihovi potencijalni protivnici u daljnjoj fazi natjecanja. Hajduk ako prođe Pafos čeka Red Bull Salzburg u trećem pretkolu Europske lige i nakon predstave na Poljudu ne bi trebalo biti dileme. Ako pak "bili" ispadnu od Pafosa, igrat će s pobjednikom susreta Dinamo Tbilisi - Žalgiris. U prvoj utakmici je Tbilisi s 3-0 razbio Žalgiris pa je tu praktički sve riješeno, no nadamo se kako to neće biti potrebno za gledati. Hajduk protiv Salzburga prvu utakmicu igra doma, a ako ispadne u Konferencijsku ligu, prvi susret igra u gostima.

Što se Varaždina tiče, ako obrani domaću prednost u Češkoj, ide na pobjednika para RFS - IF Vestri. RFS je klub iz Latvije, a s 4-1 bio je bolji od islandskog drugoligaša koji je do kvalifikacija za Konferencijsku ligu stigao osvajanjem Kupa. Vestri je krenuo iz kvalifikacija za Europsku ligu, ali ga je izbacio Qarabag. Uglavnom, RFS ima 4-1 u prvoj utakmici i bit će vjerojatni protivnik Varaždinu ako prođe Jablonec. Ako prođe, Varaždin prvi susret trećeg pretkola igra Konferencijske lige igra na domaćem terenu.

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Rijeka svakako ne ide na izlet u Irsku jer je 1-0 s Rujevice slaba prednost proti Derryja koji je zasigurno pokazao da nije slučajno u Europi. Momčad Matjaža Keka, ako prođe Derry, ide na pobjednika između islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa. U prvom susretu na Islandu domaći su pobijedili 1-0 tako da će tu biti zanimljiv uzvrat. Rijeka ako prođe, prvi susret igra na domaćem terenu.

Hajduk, Rijeka i Varaždin svoje će utakmice trećeg pretkola igrati 6. kolovoza, a uzvratne utakmice 13. kolovoza (ako do njih dođe).

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