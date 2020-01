Ajmo, Kauboji! Hrvatska protiv Njemačke za polufinale Eura

Ispala je Danska, ispala je Francuska - pa izgleda da su svi naši 'problemi' izvan drugog kruga? Da, izgleda da se 'kaubojima' otvorio ždrijeb te da hrvatski rukometaši imaju dobru priliku za nešto više na ovom Euru, no, o tom - potom.

Prva prepreka riješena je nakon što su izabranici Line Červara s 27-23 nadigrali Austriju. Prije toga pale su Crna Gora (27-21), Bjelorusija (31-23) i Srbija (24-21).

I premda je naš idući protivnik Njemačka ovo prvenstvo već doživjela poraz od Španjolske i pokazala određene slabosti protiv Latvije, a imajući u vidu stopostotan učinak Kauboja, ne treba se zaletavati. Nijemci su iznimno opasan protivnik, prošle godine na Svjetskom prvenstvu za dlaku su ostali bez medalje osvojivši četvrto mjesto i imaju ogroman motiv ići do samoga kraja ovog puta.

No, motiv bi u ovoj utakmici ipak trebao biti na našoj strani. Jer to četvrto mjesto Nijemaca prošle godine dogodilo se upravo preko naših leđa. U tvrdoj utakmici u kojoj je podijeljeno više batina nego golova Njemačka je slavila 22-21.

Bio je to onaj susret s čudnim sudačkim odlukama u samoj završnici, no ne treba se vraćati u prošlost. Nijemci su nas tada izbacili i poslali u borbu za peto mjesto dok su oni otišli na Final Four.

Kako do pobjede? Obranom

Sada ćemo hladne glave, ali poučeni prijašnjim iskustvom, probati slomiti zahtjevnog protivnika i u istom scenariju ovog puta mi probati izboriti mjesto među posljednjih četiri.

Ključ svega? Što bolja obrana. Obrana i samo obrana. Jer upravo je to njemački "forte" i tko će večeras imati bolju obranu, raspoloženijeg golmana, taj će slaviti.

Nijemci igraju čvrstu 6-0 obranu i ako nešto znaju onda je to dati batina dok je protivnička momčad u napadu. Tu smo mi u laganoj prednosti, rekli bismo, jer Nijemci nemaju igrače poput Cindrića ili Karačića koji mogu sami riješiti akciju, izgraditi prostor za šut ili proći na individualnu kvalitetu pa izbaciti suigrača u čistu šansu.

Glavna uzdanica im je veliki Uwe Geinsheimer, najbolji strijelac aktualne njemačke vrste s preko 1000 golova za Njemačku. Tu je i robusni pivot Patrick Wiencek kao i desno krilo Tobias Reichmann.

Gdje se igra?

Susret Hrvatske i Njemačke igra se u Beču u dvorani Wiener Stadthalle koja prima 16 tisuća posjetitelja. Standardno, većina navijača u dvorani bit će u kockicama.

Gdje gledati?

Kao i dosad utakmicu možete pratiti na programu RTL televizije. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta, a emisija prije utakmice u 19 sati i 35 minuta.

