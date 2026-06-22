Scaloni ogorčen: 'Pauze za osvježenje? To nije normalno!'

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu uvedeno je pravilo pauza za osvježenje na polovici svakog poluvremena. To se baš i ne sviđa argentinskom izborniku Lionelu Scaloniju.

- Skupina je uvijek bila teška. Ovdje je uz to i vrućina. To što se utakmice stalno prekidaju pomaže slabijoj momčadi jer joj omogućuje da se oporavi. Ta priča s četvrtinama nama se čini pomalo nestvarnom. Ali dobro, tako je kako je, ne odlučujemo mi - rekao je Scaloni.

Pauze za osvježenje uvedene su zbog visokih temperatura, ali njihova uloga sve više nadilazi samo fizički oporavak igrača. Treneri ih koriste i za brze taktičke korekcije, što Scaloni vidi kao nešto što mijenja uobičajeni ritam utakmice. Scaloni je dodatno pojasnio zašto mu takav format smeta. U klasičnom nogometnom ritmu treneri veće korekcije najčešće rade na poluvremenu, dok sada imaju priliku reagirati već nakon dvadesetak minuta igre.

- Sve što smo pripremili prije utakmice može se promijeniti ovisno o onome što se dogodi u prvih 22 ili 23 minute. Obično korekcije radimo u svlačionici na poluvremenu. Sada to radimo u tri minute na terenu. S vremenom ćemo se naviknuti, ali ne čini mi se normalnim - ističe Scaloni.

Dodao je da se stručni stožer pokušava prilagoditi novim okolnostima.

- Pokušavamo analizirati i ispraviti ono što vidimo. Mislim da će se to poboljšati - zaključio je.