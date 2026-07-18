Scaloni pred finale SP-a: Cijela Argentina je ujedinjena. Zadnja Messijeva utakmica? Pitajte ga

Činjenica da se cijela Argentina ujedinjuje sa svojom nacionalnom momčadi je nešto iznimno dragocjeno i dirljivo, rekao je izbornik Argentine Lionel Scaloni, dva dana prije finala Svjetskog prvenstva protiv Španjolske.

- Ponovno smo otkrili nešto iznimno dragocjeno, naime činjenicu da ljudi gledaju naše utakmice na televiziji, noseći dres Argentine i grleći se - rekao je na konferenciji za novinare u New Yorku.

Utvrdio je da se čak i navijači suparničkih klubova mogu okupiti tijekom turnira kako bi podržali Albiceleste, koji se bore za drugi uzastopni svjetski naslov.

- Navijač Boca Juniors grli navijača River Platea, navijač Newell's Old Boysa grli navijača Central Cluba. To je nešto što nas duboko dira; ne može biti drugačije, pogotovo jer je na Svjetskom prvenstvu ovo jedinstvo, ovaj timski duh, ključan - rekao je 48-godišnji izbornik.

Foto: Paul Childs

- Ljudi su s nama, podržavaju nas i nose nas; to je vrlo dirljivo. Nadam se da ćemo pobijediti, ali ako ne pobijedimo, mislim da je ovo putovanje bilo nevjerojatno i primjer za sve. Nadam se da će pomoći našem narodu, našoj zemlji - nastavio je Scaloni.

Što se tiče Lionela Messija, njegovog 39-godišnjeg kapetana, Argentinci moraju uživat“ što ga još uvijek imaju u momčadi.

- Moramo cijeniti ono što radi; on je povijest, on je legenda.

Hoće li nedjeljno finale biti njegova posljednja utakmica za Argentinu?

- Pa, što ja znam, pitajte njega! - odgovorio je. „On nas nikada ne prestaje oduševljavati, to je pitanje koje biste trebali postaviti njemu.“

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- Svi moji suigrači u reprezentaciji dolaze iz radničke klase, a zajednička nit je da uvijek naporno rade. Dolazimo iz obitelji u kojima su oba roditelja morala raditi, a to uključuje moju obitelj, moju majku i mog oca - rekao je argentinski vratar Emiliano Martinez. Vratar Aston Ville sudjelovao je na službenoj konferenciji za novinare prije utakmice, kao što je to učinio prije pobjedničkog finala Copa Americe (2021. i 2024.) i finala Svjetskog prvenstva (2022.), te prije pobjede u Finalissimi protiv Italije, aktualnih europskih prvaka, 2022. godine.

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- Želimo da nas se pamti kao i svakog drugog Argentinca - da smo vrijedni radnici, da nikada ne odustajemo i da čak i ako je teško, uvijek se izvučemo, kao što smo vidjeli na ovom Svjetskom prvenstvu. Bilo da se radi o redovnoj utakmici, finalu ili kada igram u susjedstvu, ja sam isti Dibu koji je igrao na ulicama Mar del Plate - dodao je, misleći na svoj rodni grad.