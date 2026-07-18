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Leo Messi o viralnoj fotografiji: Ludo je da nas dvojica igramo finale Svjetskog prvenstva...

Piše Issa Kralj,
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Leo Messi o viralnoj fotografiji: Ludo je da nas dvojica igramo finale Svjetskog prvenstva...
Foto: Joan Monfort/AP Photo
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Pokušat ćemo se pobrinuti da ne bude u svom najboljem izdanju. Španjolska igra sjajno i nije sve samo u njemu. I mi imamo svoje adute - rekao je Messi

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Nekoliko dana uoči finala Svjetskog prvenstva internetom je počela kružiti fotografija šestomjesečnog Laminea Yamala i Lionela Messija koji je tada imao 20 godina. Fotografija je nastala povodom Unicefove kampanje za kalendar u kojoj su nogometaše fotografirali s bebama, a 19 godina kasnije dvojica nogometaša susrest će se kao protivnici u nedjeljnom finalu i boriti se za naslov svjetskog prvaka.

Leo Messi sada je prvi put javno komentirao viralnu fotografiju tijekom događaja Fanatics Fest u New Yorku u organizaciji Fife kako bi predstavila veliko finale. 

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- Ta fotografija je nevjerojatna. Fotografirao sam se s njim dok je bio beba, a sada nas dvojica igramo finale Svjetskog prvenstva. To je ludo. On je trenutačno jedan od najboljih igrača svijeta. Želim mu sve najbolje jer je ono što je dobro za njega dobro i za Barcelonu. Pokušat ćemo se pobrinuti da ne bude u svom najboljem izdanju. Španjolska igra sjajno i nije sve samo u njemu. I mi imamo svoje adute - rekao je Messi. 

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Viralnu fotografiju fotografirao je Joan Monfort  koji ih je ustupio katalonskom sportskom dnevniku Sport. 

- Fotografija je postala svjetska senzacija, a činjenica da se finale igra u SAD-u dodatno je potaknula taj interes. Sve je kulminiralo finalom između Messija i Yamala. To je bolje od bilo kojeg filmskog scenarija - izjavio je Monfort za The Associated Press. 

Podsjetimo, finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske igra se u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu. Argentinci brane naslov svjetskih prvaka, dok Španjolci idu na prvi svjetski trofej od 2010. godine. 

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