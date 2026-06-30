SCENE ZA PAMĆENJE Norvežani izvadili bubanj i napravili pravi spektakl s navijačima u Dallasu!

Navijači Norveške postali su jedan od zaštitnih znakova Svjetskog prvenstva, a njihova strast i kreativnost na tribinama ne prestaju oduševljavati. Nakon što je njihovo "vikinško veslanje" postalo globalni fenomen, čini se da već imaju spreman novi, jednako energičan ritual.

🚨 New trend from Norway fans? 🇳🇴



Viking Row has already gone viral, but fans are not stopping there. They’re already inventing the next one 🔥 pic.twitter.com/GCS1QgBAqS — Sports on Predict (@predictdotsport) June 30, 2026

Norvežani su, podsjetimo, u utorak prvi put pobijedili u utakmici nokaut faze Svjetskog prvenstva. Zahvaljujući Antoniju Nusi i Erlingu Haalandu slavili su 2-1 protiv Obale Bjelokosti, ali jednako će se pamtiti i viralne scene s tribina koje su obišle cijeli svijet.

Naime, brojni navijači, koji nose prepoznatljive vikinške kacige s rogovima, u zanosu slavlja, izvode sinkronizirane pokrete rukama i pjevaju, stvarajući prizor zajedništva i nevjerojatne energije. A kasnije su slavljeničku atmosferu dodatno podigli reprezentativci Norveške, koji su sjeli pred tribinu s navijačima, Martin Odegaard udario je o bubanj, a zatim su svi "zajedničkim snagama" zaplovili... Kamo? U osminu finala Svjetskog prvenstva!

Inače, istaknimo kako je ovo Norveškoj prva pobjeda u povijesti u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Tamo je još bila 1998. godine, kada je i posljednji put nastupila na Mundijalu prije ovog izdanja. Tada su Norvežani ispali od Italije.

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