O. BJELOKOSTI - NORVEŠKA 1-2: Nogometaši Norveške sjeli su pred tribinu s navijačima, Martin Odegaard udario je o bubanj, a zatim su svi 'zajedničkim snagama' zaplovili... Kamo? U osminu finala SP-a!
SCENE ZA PAMĆENJE Norvežani izvadili bubanj i napravili pravi spektakl s navijačima u Dallasu!
Navijači Norveške postali su jedan od zaštitnih znakova Svjetskog prvenstva, a njihova strast i kreativnost na tribinama ne prestaju oduševljavati. Nakon što je njihovo "vikinško veslanje" postalo globalni fenomen, čini se da već imaju spreman novi, jednako energičan ritual.
🚨 New trend from Norway fans? 🇳🇴— Sports on Predict (@predictdotsport) June 30, 2026
Viking Row has already gone viral, but fans are not stopping there. They’re already inventing the next one 🔥 pic.twitter.com/GCS1QgBAqS
Norvežani su, podsjetimo, u utorak prvi put pobijedili u utakmici nokaut faze Svjetskog prvenstva. Zahvaljujući Antoniju Nusi i Erlingu Haalandu slavili su 2-1 protiv Obale Bjelokosti, ali jednako će se pamtiti i viralne scene s tribina koje su obišle cijeli svijet.
Naime, brojni navijači, koji nose prepoznatljive vikinške kacige s rogovima, u zanosu slavlja, izvode sinkronizirane pokrete rukama i pjevaju, stvarajući prizor zajedništva i nevjerojatne energije. A kasnije su slavljeničku atmosferu dodatno podigli reprezentativci Norveške, koji su sjeli pred tribinu s navijačima, Martin Odegaard udario je o bubanj, a zatim su svi "zajedničkim snagama" zaplovili... Kamo? U osminu finala Svjetskog prvenstva!
Inače, istaknimo kako je ovo Norveškoj prva pobjeda u povijesti u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Tamo je još bila 1998. godine, kada je i posljednji put nastupila na Mundijalu prije ovog izdanja. Tada su Norvežani ispali od Italije.
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