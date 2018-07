Schmeichel bijesan: 'Pitana je svojim suđenjem uništio finale'

Mislim da je ovo bilo primjereno finale za apsolutno fantastično Svjetsko prvenstvo, rekao je Peter Schmeichel nakon velikog finala SP-a u kojem je Francuska pobijedila Hrvatsku 4-2.

No za dansku legendu pobjeda nije baš čista, a sve zahvaljujući argentinskom sucu Pitani.

- 'Ajmo odmah na stvar. Hrvatska je krenula jako dobro, bila je puno bolja momčad tijekom cijelog prvog poluvremena, Francuska je igrala loše, bila je nervozna, a onda se kod 1-1 pojavio taj sudac. Nestor Pitana, a rekao sam i prije da sam nezadovoljan njegovim suđenjem jer je pristran, koristio se VAR-om za situaciju koja po meni nikako ne može biti penal. I uništio je utakmicu. A pogledajte samo koliko mu je dugo trebalo da provjeri na VAR-u je li doista bio penal, nekoliko se puta vraćao, gledao, a to samo govori da je bio u nedoumici. On ustvari ne misli da je to penal, no nema pojma što da radi - oštar je Schmeichel te nastavlja:

- Ma to je najvažniji trenutak na utakmici, zbog toga je Francuska pobijedila i osvojila ovaj naslov. Poveli su 2-1, otišli na odmor s prednosti, a Hrvatska se već vraćala na 1-1 i nemojmo zaboraviti da su Hrvati bili jako umorni. Ali za mene je ta odluka ludost, ako je to penal, onda možemo imati 20 penala na svakoj utakmici. Pa što je Perišić mogao napraviti?! Nije ni vidio loptu, sigurno nije igrao namjerno rukom. Ovo je čista pogreška suca, cijeli svijet ju je vidio.

Hrvatska nije imala sreće na ovoj utakmici, rekao je voditelj Schmeichelu.

- Ponovno, sudac. Pa kod prvog gola dao je Francuzima slobodan udarac za nešto što uopće nije bio faul, a onda Hrvati još nisu ni imali sreće pa su si zabili autogol. No, vratili su se, Perišić je pokazao da je svjetska klasa. Apsolutno su zaslužili izjednačiti.

I Hrvatska se žalila, tražila penal na Mandžukiću.

- Eto, to mi uopće nije jasno. Ista stvar dogodila se i na Kaneu, isti prekršaj i to je bio penal, a ovo nije. Pitana je samo odmahnuo, nije ni pogledao VAR.

